La jugada 'maradoniana' de Luis Díaz en Hoffenheim vs Bayern Múnich; dejó a dos acostados

Bayern Múnich goleó 4-1 al Hoffenheim en la fecha 4 de la Bundesliga, y aunque la figura de la noche en Alemania fue Harry Kane con tres anotaciones, Luis Díaz se volvió tendencia en redes sociales por una espectacular jugada individual.

Cuando el partido estaba 0-0, al minuto 29, el atacante colombiano tomó la pelota en la mitad de la cancha y con velocidad, regates, desequilibrio y mucha visión se acercó al área rival.

Luis Díaz dribló varias veces, se llevó la pelota pegada a sus pies y hasta dejó en el camino, en el piso, a dos jugadores del Hoffenheim. Esta jugada de 'Lucho' se viralizó rápidamente por la calidad que mostró en ella, algunos señalando que fue al mejor estilo de Diego Maradona.



Jugada de Luis Díaz en Hoffenheim vs Bayern Múnich, por Bundesliga: