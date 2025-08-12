Publicidad

Jhon Durán aportó un gol y figuró en el 5-2 de Fenerbahce sobre Feyenoord; sueñan con la Champions

Jhon Durán aportó un gol y figuró en el 5-2 de Fenerbahce sobre Feyenoord; sueñan con la Champions

El delantero colombiano Jhon Durán se destacó este martes en el compromiso de la fase previa de la Champions League y ahora espera del ganador entre Benfica y Niza.