Jhon Durán aportó un gol y figuró en el 5-2 de Fenerbahce sobre Feyenoord; sueñan con la Champions

Con goles de Archie Brown, Jhon Durán, Fred, En-Nesyri y Anderson Talisca; Fenerbahce derrotó 5-2 este martes a Feyenoord, de Países Bajos, y sigue en carrera en las fases previas de la Champions League. En el partido de ida los neerlandeses habían ganado 2-1, pero en territorio turco no lograron aguantar la presión ejercida por los dirigidos por José Mourinho y terminaron sucumbiendo.

El colombiano arrancó para este importante compromiso desde el pitazo inicial y desde ese momento se vio participativo, con bastante movilidad y tratando de asociarse con sus compañeros en ofensiva. Incluso antes de su anotación, en el 45+2, tuvo un par de aproximaciones para anotar, que hicieron levantar a los aficionados del club turco.

Durán mostró la claridad que tiene para definir antes de finalizar el primer tiempo y sorprendió a los defensores de Feyenoord. De inmediato, festejó a rabiar y se fue directo a una de las tribunas en las que deliraron los seguidores de los 'canarios amarillos'.

El delantero surgido en la cantera del Envigado FC fue reemplazado al minuto 62, le dio paso a Talisca y hay versiones iniciales que abandonó el terreno de juego con alguna molestia física, que se espera se confirme en algunos instantes.

Jhon Durán jugador del Fenerbahçe @HG_Spor/X