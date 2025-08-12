Vea el golazo de Jhon Durán hoy Fenerbahce vs Feyenoord, por Champions League

Fenerbahce comenzó perdiendo con el Feyenoord, este martes, en el partido de vuelta de la tercera fase previa de la Champions League 2025/26, pero rápidamente revirtieron la situación y Jhon Durán se encargó de ponerlos a ganar.

Al minuto 45+2 hubo una gran jugada ofensiva del cuadro turco, y ahí apareció el delantero colombiano para recibir de zurda y luego rematar con potencia con derecha.

Con eso el marcador se puso 2-1 parcialmente en el marcador de este martes y el 3-3 en el global, pensando en pasar a los play offs de la Champions League.

Vea el golazo de Jhon Durán hoy en Fenerbahce vs Feyenoord, por Champions League: