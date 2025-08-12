Publicidad

Vea el golazo de Jhon Durán hoy Fenerbahce vs Feyenoord, por Champions League

El colombiano Jhon Durán fue titular este martes en partido de Liga de Campeones y se reportó con un tremendo tanto, para el 2-1 parcial del equipo turco.