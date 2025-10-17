Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / A John Jáder Durán le aparece nueva complicación en Fenerbahce y no es su lesión

A John Jáder Durán le aparece nueva complicación en Fenerbahce y no es su lesión

Pese a que el delantero colombiano se recupera de una larga dolencia, ahora tiene que preocuparse de otro inconveniente que debe superar para volver a las canchas.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 17 de oct, 2025
A Jhon Jáder Durán se le complica el panorama en Turquía.
Foto: Fenerbahce.

