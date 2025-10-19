Neyser Villarreal y Óscar Perea, entre “estrellas sin corona”, del Mundial Sub-20 en Chile

El extremo del Watford inglés Othmane Maamma, el hombre más importante de la selección de Marruecos, fue elegido este domingo mejor jugador del Mundial Sub-20 de Chile 2025, un premio merecido en el que fue secundado por su compañero Yassir Zabiri, plata, y por el mediocentro argentino Milton Delgado, bronce.

Después de la final en la que Marruecos se impuso a Argentina por 0-2, la organización del torneo entregó los clásicos trofeos individuales a los jugadores más destacados de la competición.

Los ganadores de los galardones a mejor jugador, máximo goleador y mejor arquero se entregaron en los instantes previos a que los magrebíes recibieran el trofeo de campeón del mundo.

El jugador de Marruecos Othmane Maamma añadió a su medalla de campeón el título a mejor jugador del torneo tras sus grandes actuaciones durante la competición, siendo la brújula de su equipo, el jugador más incisivo por banda derecha y cerrando el torneo con una asistencia a Zabiri, que abrió el marcador en la final.



Zabiri también cerró un Mundial para la historia, pues además de ganar el trofeo de plata compartió el de la Bota de Oro otorgado al goleador del certamen.

Esta distinción estuvo más reñida que nunca, porque Benjamin Cremaschi (Estados Unidos), Lucas Michal (Francia) y Neyser Villarreal (Colombia) llegaron empatados con 5 goles, seguidos de cerca por el argentino Alejo Sarco, que contaba con 4 dianas antes de comenzar la final.

Neyser Villarreal con Selección Colombia Sub-20 - Foto: AFP

El premio parecía que estaría entre ellos, pero Zabiri su doblete en la final se colocó también con 5 goles, provocando un cuádruple empate en lo más alto de la tabla de artilleros.

El argentino Santino Barbi recibió el Guante de Oro que reconoce al mejor portero de la competición, aunque se mostró -como era de esperar- con muy poco ánimo tras la derrota de su selección.

Barbi llegó a la final habiendo encajado únicamente 2 goles, en fase de grupos ante Cuba y Australia, y habría firmado una ronda de eliminatorias perfecta de no haber sido por el espectacular partido de Marruecos en la final, en la que recibió 2 tantos más para terminar el Mundial con 4 tantos encajados.

Las estrellas sin corona

Más allá de las estadísticas y los premios individuales, este Mundial Sub-20 dejó otros nombres propios a tener muy en cuenta para el futuro próximo del fútbol internacional.

Jugadores como Gilberto Mora (México), Gessime Yassine (Marruecos), Óscar Perea (Colombia) o Mateo Silvetti (Argentina) firmaron un Mundial para el recuerdo, siendo figuras indispensables para sus combinados.

El mexicano de 16 años Gilberto Mora fue una de las sensaciones de la competición, guiando a su selección hasta los octavos de final con tres goles y una sobriedad y elegancia impropias de su edad.

Los goles del talentoso volante fueron claves para México, dos de ellos ante España y otro ante Marruecos para certificar el pase de su selección a octavos de final, donde derrotaron a la anfitriona Chile con otra gran actuación del jugador del Tijuana.

En una selección colombiana en la que Neyser Villarreal fue la estrella y máximo goleador, el extremo Óscar Perea fue clave para que los cafeteros consiguieran un histórico tercer puesto, echándose a su equipo a la espalda en más de una ocasión y marcando ante Francia el gol que le dió a su selección la victoria en el partido decisivo.

Neyser Villarreal, goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025 AFP

El explosivo extremo marroquí Gessime Yassine fue el cerebro de la campeona del mundo, que superó el grupo de la muerte -con España, Brasil y México- y acabó levantando el primer Mundial de los magrebíes en cualquier categoría.

El jugador del USL Dunkerque cerró su andadura en Chile 2025 con dos goles, tres asistencias y dos premios a mejor jugador del partido.

El argentino Mateo Silvetti cerró un gran Mundial marcando tres goles, uno en octavos, otro en cuartos y otro en semifinales, dándole el pase a la final a su selección.

Lo curioso del torneo que firmó el extremo de Inter Miami, fue que consiguió todos estos tantos saliendo desde el banquillo, siendo el revulsivo perfecto para la Albiceleste, aunque no logró ser trascendente en la final ante Marruecos.