Hora y dónde ver Aston Villa, de Jhon Jader Durán, vs. Everton, en la Premier League

Luego de su paso por la Selección Colombia, Jhon Jáder Durán ya está de regreso para jugar con el Aston Villa, a la espera de seguir con la racha positiva que ha tenido en el inicio de la temporada de la Premier League. El delantero tendrá una dura prueba, este sábado, 13 de septiembre frente al Everton.

En el estadio Villa Park, el Aston Villa espera conseguir su tercera victoria en la actual campaña del fútbol inglés y al frente tendrá a los ‘toffees’ que son los actuales coleros en la tabla de posiciones, sin puntos, tras tres juegos.

Durán viene de ser titular en el juego frente a Argentina, en el Metropolitano. En Barranquilla estuvo 79 minutos en el campo de juego, antes de ser sustituido por Jhon Córdoba. El exdelantero del Envigado no tuvo tanta influencia en el juego de la ‘tricolor’ y tuvo que enfrentarse a los rústicos centrales Cristian Romero y Nicolás Otamendi.

Néstor Lorenzo decidió colocarlo como inicialista, tras la actuación en Lima en el empate 1-1 frente a Perú donde entró en el segundo tiempo y le cambió la cara al juego junto a Yaser Asprilla.

Jhon Jáder Durán, jugador Aston Villa. Foto: Twitter de @AVFCOfficial.

Publicidad

Ahora, vestido con la piel de ‘villano’ afrontará un nuevo juego con el Aston Villa y confirmar el buen nivel que ha tenido en estos primeros juegos, con su enfrentamiento contra West Ham, donde anotó. Frente al Leicester, también entró como suplente, y volvió a marcar. Incluso, su buen nivel ha puesto en duda a Unai Emery sobre el titular que mandará, este sábado.

Hora y dónde ver el duelo entre Aston Villa vs Everton, por Premier League

Este sábado, Aston Villa y Everton jugarán por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League, de Inglaterra.

Publicidad

El encuentro está estipulado iniciar a las 9:00 a.m. (hora colombiana), y tendrá la transmisión exclusiva de Disney+ Premium.

Programación de la fecha 4 de la Premier League

Sábado 13 de septiembre:

Southampton vs Manchester United | 6:30 a.m.

Fulham vs West Ham | 9:00 a.m.

Manchester City vs Brentford | 9:00 a.m.

Liverpool vs Nottingham | 9:00 a.m.

Brighton vs Ipswich Town | 9:00 a.m.

Crystal Palace vs Leicester | 9:00 a.m.

Aston Villa vs Everton | 11:30 a.m.

Bournemouth vs Chelsea | 2:00 p.m.

- Domingo 14 de septiembre:

Tottenham vs Arsenal | 8:00 a.m.

Wolverhampton vs Newcastle | 10:30 a.m.