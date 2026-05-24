Juan Fernando Quintero tuvo que calmar a Eduardo Coudet, tras perder la final con Belgrano

Quince años después de enviarlo a segunda división, Belgrano volvió a vencer a River Plate este domingo en un partido decisivo y se consagró campeón por primera vez en su historia en la élite del fútbol argentino.

El Pirata cordobés venció 3-2 a River en una épica final del torneo Apertura la tarde del domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Leonardo Morales (26') y Nicolás "Uvita" Fernández (84', de penal, y 87') anotaron los goles para la remontada de Belgrano, mientras que Facundo Colidio (18') y Tomás Galván (59') convirtieron para el Millonario.

EL CHACHO COUDET Y TODO RIVER MUY ENOJADOS CON YAEL FALCÓN PÉREZ.



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De este modo, Belgrano obtiene el primer título del año en Argentina y se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027.



"Mi corazón está lleno de felicidad. El pueblo pirata se lo merece. Necesitaba que este club tan grande tuviera un título y lo pudimos conseguir", dijo Uvita Fernández, héroe del partido, al que le bastó un puñado de minutos para entrar en la historia de Belgrano.

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River, por su parte, sumó una nueva frustración en un año en el sufrió la renuncia de su histórico entrenador Marcelo Gallardo, en marzo, que fue reemplazado por Eduardo Coudet.

A pesar de inversiones millonarias y el respaldo incondicional de su gente, el coloso de Buenos Aires carga con una sequía de títulos desde 2023.