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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero tuvo que calmar a Eduardo Coudet, tras perder la final con Belgrano

Juan Fernando Quintero tuvo que calmar a Eduardo Coudet, tras perder la final con Belgrano

El entrenador de River Plate no ocultó su enojo y arremetió con toda contra el árbitro, Yael Falcón Pérez; Juan Fernando Quintero tuvo que frenarlo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de may, 2026
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Coudet le reclamó al árbitro, Yael Falcón Pérez, y tuvo que ser calmado por Juan Fernando Quintero

Quince años después de enviarlo a segunda división, Belgrano volvió a vencer a River Plate este domingo en un partido decisivo y se consagró campeón por primera vez en su historia en la élite del fútbol argentino.

Juan Fernando Quintero en acción de juego con River Plate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Colombianos en el exterior

Jefe de River Plate y lo que le parece increíble de Juan Fernando Quintero; negó fisuras en relación

El Pirata cordobés venció 3-2 a River en una épica final del torneo Apertura la tarde del domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Leonardo Morales (26') y Nicolás "Uvita" Fernández (84', de penal, y 87') anotaron los goles para la remontada de Belgrano, mientras que Facundo Colidio (18') y Tomás Galván (59') convirtieron para el Millonario.

De este modo, Belgrano obtiene el primer título del año en Argentina y se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027.

"Mi corazón está lleno de felicidad. El pueblo pirata se lo merece. Necesitaba que este club tan grande tuviera un título y lo pudimos conseguir", dijo Uvita Fernández, héroe del partido, al que le bastó un puñado de minutos para entrar en la historia de Belgrano.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate

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River, por su parte, sumó una nueva frustración en un año en el sufrió la renuncia de su histórico entrenador Marcelo Gallardo, en marzo, que fue reemplazado por Eduardo Coudet.

A pesar de inversiones millonarias y el respaldo incondicional de su gente, el coloso de Buenos Aires carga con una sequía de títulos desde 2023.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate
Colombianos en el exterior

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, sin título con River Plate; derrota 2-3 con Belgrano

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en acción con River Plate en la Copa Sudamericana.
Colombianos en el exterior

Juan Fernando Quintero, "con poco, el mejor de River Plate"; Kevin Castaño, "mal"

Juan Fernando Quintero
Colombianos en el exterior

Arriesgar o no a Juan Fernando Quintero en Copa Sudamericana; dilema del DT de River Plate

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