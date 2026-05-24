Lionel Messi salió lesionado de duelo con Inter Miami y es alerta, a días del Mundial 2026

Lionel Messi abandonó el partido del Inter Miami contra el Philadelphia Union en la Major League Soccer el domingo, aparentemente por una lesión en la pierna, a pocas semanas del inicio del Mundial.

La superestrella argentina Messi fue sustituido en el minuto 73 tras agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda y pedir salir del campo.

El ícono de 38 años se dirigió directamente al túnel de vestuarios tras abandonar el partido, que Miami ganó 6-4.

El Inter Miami no se pronunció de inmediato sobre el motivo exacto de la sustitución de Messi.



Cualquier lesión importante del ocho veces ganador del Balón de Oro supondría un duro golpe para las aspiraciones de Messi y Argentina de defender su título mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

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El torneo arranca en Ciudad de México el 11 de junio, y Argentina jugará su primer partido contra Argelia en Kansas City cinco días después.

El partido del Inter Miami del domingo fue el último antes del parón de la MLS previo al Mundial.

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Messi no ha confirmado oficialmente su participación en el Mundial, pero se espera que regrese para lo que sería su sexta aparición en la fase final, igualando así el récord.

La lista de convocados de Argentina se anunciará la próxima semana, y poco después, la selección argentina viajará a Estados Unidos para disputar partidos amistosos de preparación contra Honduras en Texas el 6 de junio, seguidos de un encuentro contra Islandia el 9 de junio.