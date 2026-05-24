Selección Colombia, atenta con Juan Fernando Quintero; sufrió molestias físicas

Arsenal, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre, Platense y, este domingo, Belgrano de Córdoba completan el club de los que por una vez fueron campeones en la Primera División del fútbol de Argentina.

Y en el caso del Belgrano, el club deportivo fundado en 1905, su aparición en el palmarés de campeones se ha oficializado a expensas de River Plate, el club que encabeza la lista con 37 campeonatos, 2 más que su enconado rival Boca Juniors.

Belgrano de Córdoba se consagró campeón del Torneo Apertura de Argentina tras vencer por 3-2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes. El Pirata desató, tras su victoria de remontada, una fiesta en las calles de Córdoba.

Sin embargo, no fue el único 'baldado de agua fría' que recibió River Plate. Juan Fernando Quintero, si bien no es titular, es uno de los referentes del equipo; además, se convirtió en una solución para Eduardo Coudet en los segundos tiempos.



De manera sorpresiva, 'Juanfer' permaneció en el banco de suplentes hasta el minuto 89, cuando ingresó por Juan Cruz Meza. No se entendía la decisión, ya que, incluso, en la previa se habló de que podría estar desde el pitazo inicial por su alto rendimiento.

Publicidad

Pero un video despejó las dudas. En medio del calentamiento, Juan Fernando Quintero sintió una molestia física, la cual cambió los planes de su entrenador. No obstante, no fue todo y se conoció más información desde territorio argentino.

"Según Medios argentinos (Yo lo escuché en Radio la Red), 'Juanfer' sintió alguna molestia en el calentamiento previo al partido. Por eso no fue inicialista. Por eso ingresó a falta de nada", publicó el periodista de Gol Caracol y Ditu, Victor Romero.

Publicidad

Esta noticia se presenta justo antes de que se den a conocer los 26 convocados por la Selección Colombia para el Mundial 2026. De hecho, Néstor Lorenzo citó una rueda de prensa para este lunes 25 de mayo, donde no se descarta que revele la lista definitiva.