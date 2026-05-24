Kevin Mier y un atajadón en la final del fútbol mexicano, contra el Pumas, de Efraín Juárez

Este domingo 24 de mayo, Pumas recibió en casa a Cruz Azul, por el duelo correspondiente a la final de vuelta en la Liga de México.
Y evidentemente, como ha venido siendo costumbre; Kevin Mier fue uno de los protagonistas bajo los tres palos del cuadro 'cementero'.
Y es que, a los 28 minutos de juego, el 'cafetero' se vio exigido por un remate de media distancia de Rodrigo López, que pudo atajar de gran manera.
¡ATAJADÓN de Kevin Mier (Cruz Azul) al tiro de Rodrigo López (Pumas UNAM) en la final de vuelta! Transmisión de Univision/TUDN USA, voz de @pacogonzaleztv pic.twitter.com/2994jzXQcT— lilboimx (@lilboimx) May 25, 2026
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