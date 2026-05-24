Kevin Mier y un atajadón en la final del fútbol mexicano, contra el Pumas, de Efraín Juárez

Este domingo 24 de mayo, Pumas recibió en casa a Cruz Azul, por el duelo correspondiente a la final de vuelta en la Liga de México.

Y evidentemente, como ha venido siendo costumbre; Kevin Mier fue uno de los protagonistas bajo los tres palos del cuadro 'cementero'.

Y es que, a los 28 minutos de juego, el 'cafetero' se vio exigido por un remate de media distancia de Rodrigo López, que pudo atajar de gran manera.