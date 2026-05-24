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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier y un atajadón en la final del fútbol mexicano, contra el Pumas, de Efraín Juárez

Kevin Mier y un atajadón en la final del fútbol mexicano, contra el Pumas, de Efraín Juárez

El guardameta colombiano se lució bajo los tres palos con Cruz Azul, tras atajar un difícil balón del conjunto local. Vea AQUÍ el video.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de may, 2026
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Kevin Mier

Este domingo 24 de mayo, Pumas recibió en casa a Cruz Azul, por el duelo correspondiente a la final de vuelta en la Liga de México.

Y evidentemente, como ha venido siendo costumbre; Kevin Mier fue uno de los protagonistas bajo los tres palos del cuadro 'cementero'.

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Y es que, a los 28 minutos de juego, el 'cafetero' se vio exigido por un remate de media distancia de Rodrigo López, que pudo atajar de gran manera.

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