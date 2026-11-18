Este miércoles, Flamengo recibió en casa a Athletico Paranaense por la jornada 35 del Brasileirao. Y, sumada a la aparición estelar de Kerwin Vargas; también estuvo la de Jorge Carrascal.

Con el marcador por un gol abajo, el cartagenero apareció en el área contraria con un remate potente y colocado, que dejó 'frío' al golero rival.

Publicidad

Este tanto encaminó el triunfo 2-1 de Flamengo, que para ese momento perdía el juego; retomando, así, nuevamente el liderato del Brasileirao, que se encuentra en una recta final de 'infarto'.

Publicidad

Vea el gol de Jorge Carrascal con Flamengo vs. Athletico Paranaense, por el Brasileirao:

