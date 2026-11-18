Este miércoles 18 de noviembre, Athletico Paranaense visitó a Flamengo en el estadio Maracaná por la jornada 35 en el Brasileirao.

Y una de las nuevas 'joyas' colombianas del conjunto 'huracán' dio de qué hablar con un auténtico golazo, inatajable para el guardameta Agustín Rossi.

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Luego de sacar la pelota de su propia área, para iniciar el contraataque; Kerwin Vargas sacó un remate desde mucho antes de la mitad de la cancha, para sentenciar un auténtico golazo; digno del Puskás.

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Vea el golazo de Kerwin Vargas: