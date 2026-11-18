Apenas unas horas después de su último partido como seleccionador de Estados Unidos, el entrenador Mauricio Pochettino llegó este miércoles al centro de preparación del Manchester United, su nuevo club.

El técnico argentino de 54 años aterrizó en Inglaterra y se desplazó inmediatamente a las instalaciones de la entidad en Carrington, pensando ya en la preparación de su partido de debut, que será el domingo en el campo del Liverpool.

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Pochettino fue nombrado oficialmente el pasado viernes, un día después de la destitución de Michael Carrick, que pagó el pésimo inicio de temporada de los Red Devils. El United no tenía un arranque de curso tan malo desde la campaña 1986-1987.

Day one 📍



Let's get going 👊 — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

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"Estoy feliz por estar aquí. Es un honor y un privilegio estar en este increíble club. Estoy deseando empezar a trabajar", declaró en un video compartido por su nuevo equipo.



Desde 2024, Pochettino era seleccionador de Estados Unidos y dirigió a ese equipo como uno de los coanfitriones en el Mundial de este año, donde el Team USA cayó en octavos de final ante Bélgica.

Su etapa en el país de las barras y estrellas terminó el martes con la victoria 2-0 sobre Haití, que selló el pasaje de Estados Unidos a la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se jugará en marzo de 2027 en Los Ángeles.

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- "Una temporada especial" -

Antes del viaje de Pochettino ya se habían desplazado a Inglaterra sus principales colaboradores: su adjunto Jesús Pérez, su hijo y preparador físico Sebastiano Pochettino y el entrenador de arqueros Toni Jiménez.

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Pochettino conoce bien la Premier League, donde fue entrenador de Southampton (2013-2014), Tottenham (2014-2019) y Chelsea (2023-2024).

Se une al Manchester United con un contrato que según la prensa británica dura hasta 2029.

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"Tengo muchas ganas de conocerlos, chicos. He oído muchas cosas buenas sobre ustedes. Espero que juntos podamos traer mucha alegría trabajando y uniéndonos", dijo en otro video dirigido a los aficionados.

On site with Mauricio for his first day at United 📍🔴 pic.twitter.com/rCX9TigNis — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

"Esta va a ser una temporada especial para animar a nuestros jugadores, hacer que luchen en el campo y consigamos los resultados que nos merecemos", agregó.

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El histórico club de Old Trafford, veinte veces campeón de Inglaterra y tres veces de Europa, es apenas decimoctavo entre los veinte clubes de la clasificación de la Premier League.

Después de diez jornadas suma únicamente ocho puntos y está en posiciones de descenso al Championship (2ª división).