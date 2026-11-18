La secretaría general de la FIFA cerrará esta medianoche (CET) el plazo para recibir las candidaturas a las elecciones presidenciales del 18 de marzo de 2027 en Rabat, en las que además de Gianni Infantino optan a concurrir el francés Philippe Diallo, el suizo Ramón Vega y el japonés Kozo Tashima.

La Federación Japonesa (JFA) confirmó este miércoles que ha remitido ya a la FIFA la documentación de Tashima, que es el primer requisito que deben cumplir los aspirantes, junto al aval mínimo de cinco de las 211 federaciones que forman la FIFA, para ser proclamados candidatos.

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Cada federación sólo puede avalar a un aspirante. Después la Comisión Electoral hará un examen de idoneidad y los estatutos exigen a los candidatos haber desempeñado un papel activo en el fútbol como jugador o directivo dentro de la FIFA, una confederación o una asociación durante dos de los últimos cinco años.

European national associations represented on the UEFA Executive Committee and FIFA Council unanimously support Philippe Diallo for @FIFAcom presidency.



Read more:⬇️https://t.co/B4rmWCakIF pic.twitter.com/ySEvXCD5pK — UEFA (@UEFA) November 16, 2026

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De aceptar alguna de las alternativas a Infantino, la FIFA celebrará elecciones presidenciales con más de un candidato por primera vez después de 10 años, cuando este llegó al cargo.



Además de Tashima, que es miembro del Consejo de la FIFA desde 2015 y presidente de honor de la Federación de su país, se postulan el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa (FFF) desde 2023, que es el consensuado por las 55 federaciones de la UEFA; y el suizo Ramón Vega, exjugador de clubes como el Tottenham inglés y el Cagliari italiano, que ya se dejó ver para las elecciones de 2015, 2019 y 2023.

Infantino sólo tuvo rivales en 2016

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En su primera elección, el 26 de febrero de 2016, Infantino tuvo cuatro rivales y la elección se decidió en una segunda votación.

Se enfrentó al sudafricano Tokio Sexwale, que se retiró justo antes de las votaciones; el francés Jerome Champagne, descartado por ser el menos votado la primera ronda (7), en la que Infantino tuvo 88; el jeque de Baréin Salman bin Ebrahim al Khalifa, 85; y el jordano Ali Bin Al Hussein, 27.

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En la segunda, Infantino ganó por 115 votos frente a 88 del jeque Salman, presidente de la Confederación Asiática que le dado su apoyo ahora. Hussein se quedó con 4.

La FIFA convocó el pasado 29 de abril sus elecciones para celebrarlas dentro de su 77.º Congreso, el 18 de marzo de 2027 en Rabat, ante la finalización del segundo mandato de Infantino -reelegido por aclamación en 2019 y 2023-.

🇯🇵👉 La Asociación de Fútbol de Japón propone a Kozo Tashima como nuevo presidente de la FIFA



📲 "El fútbol japonés ha cimentado su desarrollo sobre la base de elevados estándares éticos y una gestión organizativa sólida", dicen en un comunicado https://t.co/VFRQULWqZY — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 18, 2026

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Entonces no tenía la dura oposición generada tras el Mundial de este año y su proyecto de vender parte de la competición a inversores externos, con el programa FIFA Forward Enterprise (FFE), desvelado antes de ser abordado con las federaciones y luego retirado.

Ante los reproches pidió perdón por la gestión del mismo; insistió en que el objetivo siempre fue aumentar la inversión en el fútbol y recordó que desde que asumió la presidencia el dinero para cada federación ha pasado de 1 millón de dólares a 25.

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Si tiene algún rival, para seguir como presidente necesitará una mayoría simple (106 de las 211 federaciones) en una votación secreta el 18 de marzo próximo en Rabat, donde cada federación tendrá derecho a un voto.