José Enamorado está 'enchufado' en Gremio; vea su nueva asistencia, por el Brasileirao

Este jueves, Gremio volvió a la acción en el Brasileirao, enfrentando a Bragantino, por la jornada número cinco. Y evidentemente, José Enamorado nuevamente fue protagonista.
Siendo inicialista, el colombiano empezó a marcar la diferencia desde el primer minuto. Sin embargo, no fue hasta los siete, cuando recibió una pelota por el costado derecho; ahí encaró, aceleró y centró una pelota como con la mano.
Carlos Vinícius solo tuvo que perfilarse, saltar y rematar la pelota con la cabeza, para sentenciar el 1-0 parcial del encuentro.
Grêmio 1x0 RB Bragantino— Diário de Torcedor (@DiarioGols) March 13, 2026
⚽️ Carlos Vinicius
🥾 José Enamorado
🏆 Brasileirão | 5ª rodada
pic.twitter.com/I7da69R9lN