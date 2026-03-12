Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / José Enamorado está 'enchufado' en Gremio; vea su nueva asistencia, por el Brasileirao

José Enamorado está 'enchufado' en Gremio; vea su nueva asistencia, por el Brasileirao

El colombiano sigue 'finito' con el conjunto de Porto Alegre y, a días de coronarse campeón, volvió a brillar con una asistencia, como con la mano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
José Enamorado, jugador colombiano, celebra su primer gol con Gremio, en el Campeonato Gaúcho
José Enamorado, jugador colombiano, celebra su primer gol con Gremio, en el Campeonato Gaúcho
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad