Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hugo Rodallega, optimista en Santa Fe: "En cuanto consigamos una victoria, encontraremos el camino"

Hugo Rodallega, optimista en Santa Fe: "En cuanto consigamos una victoria, encontraremos el camino"

El delantero 'cardenal' habló este jueves y se refirió a la actualidad del equipo capitalino, enfatizando en que, después de reencontrarse con el triunfo, se encaminarán en Liga.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Hugo Rodallega, capitán y figura de Santa Fe.
Hugo Rodallega, capitán y figura de Santa Fe.
X de @SantaFe

Publicidad

Publicidad

Publicidad