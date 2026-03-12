Hugo Rodallega, optimista en Santa Fe: "En cuanto consigamos una victoria, encontraremos el camino"

Este jueves 12 de marzo, Independiente Santa Fe le abrió las puertas a los medios de comunicación, para tener actualidad de lo que fue el equipo en estos varios días que no tuvo competencia y, aprovechando el tiempo, se preparó de cara a todos los retos locales e internacionales que viene.

Y justamente, uno de los que salió a hablar fue Hugo Rodallega, quien dio buenas sensaciones, enfatizando en que el ‘león’ solo necesita una victoria para encaminarse hacia el título del fútbol colombiano, en este primer semestre.

“Estos días hemos trabajado en cuanto a la parte física, la parte de fuerza, táctica; el profe hace mucho énfasis en el sistema que quiere manejar aquí en Santa Fe. Pablo Repetto ha sido muy claro con nosotros, obviamente se intentan buscar variantes, él ha intentado mover al equipo con diferentes nombres y hemos tratado de encontrar una claridad al momento de atacar y defender. Ya veremos si estos días de trabajo fueron suficientes para mostrar un mejor fútbol”, indicó de entrada Rodallega, enfatizando en estos días de descanso que ha tenido el 'león'.

Hugo Rodallega celebra título de Superliga con Santa Fe - Foto: Colprensa

Sumado a eso, el goleador ‘cardenal’ dejó claro que la racha de victorias quieren empezarla este mismo sábado, cuando enfrenten a Alianza FC: “Siento que el equipo está bien físicamente, por ahí nos está faltando ganar un partido para tener más confianza; Santa Fe está fuerte, en cuanto consigamos un resultado favorable, -ojalá sea contra Alianza-, ahí creo yo que el equipo se va a fortalecer y encontraremos ese camino”.



¿Cómo le dieron la bienvenida a las nuevas caras?

“Acá siempre intentamos acoger bien a todos, darles la bienvenida, que se sientan en casa, que disfruten de estar acá; también, por supuesto, que sientan esa responsabilidad y obligación que tenemos de pertenecer en santa fe. Acá hay que pensar en grande, no solamente se les contrata para ser refuerzos de Copa Libertadores, sino que se les contrata para pelear la liga y todos los torneos que afrontemos”.

¿El objetivo es la Copa Libertadores?

“De la Liga nos estamos preparando bien, la idea es empezar a ganar y sumar de a tres. Y Ya respecto a la Copa Libertadores, en el momento en que sepamos qué rivales y a dónde nos va a tocar enfrentarla, nos mentalizaremos, pero ahora solo estamos enfocados en la Liga. En la Copa Libertadores me gustaría enfrentar al que sea; es el torneo más grande de Sudamérica y hay que competir”.

Independiente Santa Fe celebra uno de sus goles contra Junior de Barranquilla, en El Campín, de Bogotá Colprensa

¿Qué decir del presente del equipo en Liga?

“Acá no nos conformamos con ser campeones en el año pasado de Liga y ser campeones de Superliga. Sabemos que no es un buen momento que estamos pasando, la posición de la tabla no es la que anhelamos. Santa Fe no merece estar ahí, por eso es uno de los equipos más grandes del país, por eso haremos todos para revertir la situación”.