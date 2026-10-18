Joven colombiano, que tuvo paso por América, ahora 'brilla' en Europa; estadísticas lo respaldan

Sin mucho eco y poca resonancia; en el fútbol danés, Pedro Bravo se ha convertido en uno de los hombres a seguir, no solamente en lo que respecta a la primera división de dicho país, sino que también para el futuro del mediocampo colombiano.

Y es que, el joven futbolista de 21 años, quien tuvo sus inicios en Orsomarso y el mismo América de Cali; ahora da de qué hablar en el FC Midtjylland, cuadro en el que se ha ido ganando un lugar importante de a poco, en los más de cien partidos disputados. Esto, tras lúcidas actuaciones y unas destacadas estadísticas que lo respaldan.

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El nacido en Cali, fue elegido como el jugador revelación de su equipo en la temporada pasada; además, el colombiano fue incluido por Observatorio de Fútbol CIES dentro del top-10 de los centrocampistas sub-21 más técnicos de todo el mundo, con una retención de balón del 83.4%; un poco por debajo al 89% de Arda Güler, quien actualmente milita en el Real Madrid de España-

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En lo que va de temporada, Pedro Bravo registra un promedio de 14,7 duelos por cada 90 minutos, siendo el 52,4 % de ellos, a favor para el mediocampista. Además, en el apartado defensivo, Pedro presenta 6,5 duelos defensivos por partido, de los cuales gana el 62,6 %.



Ya en cuanto a las acciones de recuperación, el ‘cafetero’ contabiliza 6,5 recuperaciones y 3,3 intercepciones por cada 90 minutos, mientras que registra 0,7 tiros interceptados en ese mismo periodo.

Sin embargo, Pedro Bravo no solamente es destacado por su labor rústica y defensiva en el campo; también ‘brilla’ con la pelota en los pies y sus números hablan por sí solos. En el apartado de distribución, el colombiano completa 36 pases por cada 90 minutos, con una precisión del 88,7 %.

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De estos, 30,7 son pases cortos, con un 90,5 % de efectividad, mientras que registra 3 pases largos por partido y una precisión del 71,4 %. Asimismo, promedia 0,3 jugadas clave y 0,3 asistencias esperadas por cada 90 minutos. La precisión de sus pases progresivos se sitúa en el 69,4 %, indicador relacionado con la efectividad de los envíos que buscan avanzar hacia zonas ofensivas.

Estas estadísticas, a comparación de otros jugadores tales como Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco y el mismo Kevin Castaño; no dejan tan mal parado a la joven promesa de 21 años, quien llega a superar a varios de estos en algunos ítems, especialmente en la parte defensiva.

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Tal vez, siendo el aspecto ofensivo uno de los más claves para los mediocampistas en el fútbol actual; el examericano debería potencializar su fútbol con la pelota en los pies, acompañado de goles y asistencias. No obstante, desde ya, el nacido en Santiago de Cali se va deslumbrando como una de las posibles alternativas colombianas a futuro; esto, teniendo en cuenta que ya tiene roce en las divisiones inferiores de Selección.