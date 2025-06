Juan Carlos fue descartado en equipo por llegar con 'tufo' a la entrevista

Juan Carlos Osorio es, sin lugar a dudas, uno de los entrenadores colombianos con mayor reconocimiento en el panorama futbolístico internacional. Su trayectoria, marcada por un enfoque táctico innovador y una filosofía de rotación que ha generado admiración y controversia por igual, lo ha llevado a dirigir en ligas tan diversas como las de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Egipto y México.

A lo largo de los años, el técnico risaraldense ha acumulado experiencias al mando de equipos como Atlético Nacional, São Paulo, América de Cali, New York Red Bulls y la Selección de México, entre otros. Sin embargo, su último paso por los banquillos tuvo lugar en la Liga MX, al frente de Xolos de Tijuana, donde permaneció hasta marzo de 2025. Aunque su ciclo fue breve, su figura no pasó desapercibida y su nombre volvió a sonar con fuerza semanas después de su salida.

La insólita razón por la que Chivas descartó a Osorio

Recientemente, Juan Carlos Osorio estuvo a un paso de regresar a los banquillos del fútbol mexicano, esta vez como candidato firme para dirigir a las Chivas de Guadalajara, uno de los clubes más populares y exigentes del país. Sin embargo, y de manera inesperada, el club rojiblanco terminó decantándose por el argentino Gabriel Milito, decisión que sorprendió a muchos, incluido el propio Osorio.

En una entrevista con el periodista David Faitelson, el exseleccionador nacional compartió su versión de los hechos sobre lo que pudo ser su llegada a Chivas.

“Estábamos en Santa Fe, en la Ciudad de México. La gente de Chivas me dijo que la mañana siguiente viajábamos a Guadalajara para la presentación. (Pero) rumbo al aeropuerto me dijeron que no y me acusaron de algo indigno y humillante”, reveló Osorio. Las palabras del entrenador dejaron entrever una situación tensa y confusa. Posteriormente, fue el mismo Faitelson quien, a través de sus redes sociales, explicó el motivo que habría llevado a la dirigencia del club a cancelar el acuerdo en el último momento.

Según el periodista, varios integrantes del comité directivo de Chivas —entre ellos Alejandro Manzo, Javier Mier, Jesús “Chapo” Sánchez y Luis Piñón— se opusieron a la llegada de Osorio, alegando que el técnico presentaba aliento alcohólico durante la entrevista. El colombiano, según la misma fuente, ofreció de inmediato someterse a una prueba de alcoholemia para desmentir la acusación, pero la decisión ya estaba tomada y el club optó por descartar su contratación.

Reunidos en la Ciudad de México, la directiva de Chivas, encabezada por nombres como Alejandro Manzo, Javier Mier, Jesús “Chapo” Sánchez y Luis Piñón decidieron que Juan Carlos Osorio era el entrenador elegido. Horas después, habrían recibido una llamada de un agente que ofrecía… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 27, 2025

Este episodio ha vuelto a poner a Osorio en el centro del debate, no solo por el trasfondo polémico de su frustrado fichaje, sino también por la forma en que se manejó el asunto desde la interna de uno de los clubes más importantes de México.

Por ahora, el futuro del estratega colombiano es incierto, pero su nombre sigue sonando con fuerza cada vez que una vacante se abre en los banquillos del continente. Con todo lo vivido, queda claro que Juan Carlos Osorio, para bien o para mal, nunca pasa desapercibido.