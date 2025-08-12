Publicidad

Edwin Cardona salió entre un 'mar de lágrimas' y patada al banquillo, por penales errados

Edwin Cardona salió entre un 'mar de lágrimas' y patada al banquillo, por penales errados

El mediocampista paisa no pasó su mejor noche en el estadio Atanasio Girardot, errando dos penales con Atlético Nacional, en duelo frente a Sao Paulo por Copa Libertadores.