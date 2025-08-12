Edwin Cardona salió entre un 'mar de lágrimas' y patada al banquillo, por penales errados

Atlético Nacional y Sao Paulo empataron sin goles este martes en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, marcado por la mala puntería del mediocampista colombiano Edwin Cardona, que desperdició dos penales.

Y aunque el local dominó la posesión del balón y tuvo más ocasiones de gol, no logró vulnerar la portería del tricolor paulista, dirigido por el exdelantero argentino Hernán Crespo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Cabe destacar que, de los dos penales desperdiciados por Cardona, uno de ellos atajado por el portero Rafael. Además, los ‘verdolagas’ impactaron dos remates en el poste, quien también les negó el gol en territorio antioqueño.

Llanto y bronca de Edwin Cardona tras errar dos penales en @nacionaloficial vs. @SaoPauloFC



Ida Octavos de Final - CONMEBOL Libertadores

No obstante, los ojos y críticas estuvieron puestos en Edwin, quien pasó una noche de total ‘pesadilla’ y su cara reflejó eso, pues, buscando alternativas en los últimos instantes del encuentro, Javier Gandolfi le dio salida al paisa por Billy Arce a los 86 minutos.

Evidentemente, las cámaras se quedaron con Cardona en su salida, quien se agarraba la cabeza y demás, mientras se dirigía al banquillo de suplentes; mismo que pateó de la impotencia por el mal partido realizado.

Allí, se le vio llorando y con una cara de tristeza y desilusión por los penaltis fallados, que podrían ser fundamentales y decisivos en una posible eliminación, de cara al duelo en el estadio Morumbí.

Cabe destacar que el encuentro de vuelta será el martes 19 de agosto, a las 7:30 p.m. (hora colombiana).