Actualizado: agosto 12, 2025 09:35 p. m.
Gol Caracol Cristian Barrios y un agónico gol que mantiene con esperanza al América frente a Fluminense
Cuando todo pintaba para un derrota de 0-2 con Fluminense, Cristian Barrios apareció sobre el final y anotó el tanto del descuento para el América de Cali que ahora deberá buscar la épica en Río de Janeiro.
Al 90+3', Rodrigo Holgado se inventó una jugada por la banda, Mateo Castillo lanzó el pase al área y Barrios sacó un remate bien ajustado al poste derecho del arco de 'Flu'.
GOOOOOOOOL! Gol! América de Cali 1, Fluminense 2. Cristian Barrios (América de Cali) finalização com o pé esquerdo do meio da área.#FLUxAME #Fluminense #SulAmericana pic.twitter.com/zuF6FJxGXj— O Independente X (@oindependentex) August 13, 2025