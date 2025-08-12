Cristian Barrios y un agónico gol que mantiene con esperanza al América frente a Fluminense

Cuando todo pintaba para un derrota de 0-2 con Fluminense, Cristian Barrios apareció sobre el final y anotó el tanto del descuento para el América de Cali que ahora deberá buscar la épica en Río de Janeiro.

Al 90+3', Rodrigo Holgado se inventó una jugada por la banda, Mateo Castillo lanzó el pase al área y Barrios sacó un remate bien ajustado al poste derecho del arco de 'Flu'.



Vea el gol de Cristian Barrios en América de Cali vs. Fluminense, por Copa Sudamericana