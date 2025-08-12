En Nacional salieron a defender a Edwin Cardona: "Tiene mucha calidad, hay que cobijarlo"

Atlético Nacional igualó 0-0 con Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, sin embargo, tuvo las mejores opciones, entre ellas, dos penaltis errados por Edwin Cardona. Luego del encuentro, varias figuras de los 'verdolagas' respaldaron al '10'.

El primero en hablar con la prensa fue Marlos Moreno, quien también estuvo cerca de anotarle a los brasileños. "Tuvimos intensidad, hicimos un buen partido, lastimosamente no pudimos concretar el gol, nos vamos con la satisfacción de que vamos evolucionando", dijo sobre el encuentro.

Después vinieron su palabras de aliento para Cardona. "Es algo normal, cosas que pasan de fútbol, le pudo haber pasado a cualquiera, el máximo apoyo para él, en Brasil vamos a dar lo mejor para pasar a la siguiente fase", expresó.

"Tuvimos dos en el travesaño, debemos seguir trabajando para mejorar", concluyó sobre las opciones no concretadas.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



"Es NORMAL, son cosas del fútbol"



Marlos Moreno y su mensaje a Edwin Cardona tras fallar dos penales ante Sao Paulo en Medellín



Participa con nosotros en #ESPNF90Colombia pic.twitter.com/MjY7jwQPDN — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 13, 2025

Publicidad

El siguiente en dar su opinión a los medios fue el arquero David Ospina. "Nacional desde el principio salió a buscar el partido, sabíamos que era un gran rival, lo intentamos por todos lados y tenemos que ir a buscar el resultado en Sao Paulo", fue su balance sobre el juego.

Cómo era de esperarse, Ospina tampoco se olvidó de Cardona. "Sabemos la calidad que tiene Edwin, nos ha aportado mucho HAY QUE COBIJARLO en estos momentos y se que se va a recuperar rápido", apuntó.

Publicidad

Por último, dejó en claro que van a darla toda en el encuentro de vuelta: "Nosotros seguimos soñando, sabemos que Sao Paulo buenos jugadores y cuerpo técnico, queremos hacer nuestro juego, vamos a pensar en el campeonato local y luego ir el martes a ganar en Brasil".

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



"Sabemos lo que es Edwin, HAY QUE COBIJARLO en estos momentos"



David Ospina sobre Edwin Cardona y sus dos penales errados



Participa con nosotros en #ESPNF90Colombia pic.twitter.com/QlPCgLRF8D — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 13, 2025

Finalmente, Javier Gandolfi, DT de Nacional, remarcó que lo de Cardona contra Sao Paulo no opaca sus aportes en la cancha. “Hoy el fútbol no nos premia, lastimosamente hoy le tocó a Edwin errar, pero también nos ha dado muchas alegrías”, dijo el argentino.

Otras declaraciones Javier Gandolfi:

“Voy a seguir trabajando y con la convicción que tengo desde el primer día. El equipo se entregó, se plantó, no dejó jugar al rival, ni tácticamente, ni mentalmente, ni físicamente”.

Publicidad

“Trabajamos todas las facetas, ofensivas, medio y defensivas. La idea es ir a buscar la clasificación y creo que vamos a estar muy cerca si el equipo mantiene el juego de hoy”.

“Estoy orgulloso, en realidad. Me deja tranquilo porque el equipo se plantó, jugó e intentó, nos faltó contundencia, pero fuimos evolucionando y por momentos se vio ese juego bonito que le gusta a la gente”.