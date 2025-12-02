Agredieron y sacaron corriendo a directivo del Cúcuta Deportivo, en medio del ascenso a Liga Betplay

En una definición dramática este martes 2 de diciembre, el Cúcuta Deportivo selló su ansiado regreso a la primera división del fútbol colombiano, tras derrotar 3-2 en la tanda de penaltis al Real Cundinamarca, al que ya había vencido 2-1 en los 90 minutos con goles de Lucas Ríos y Jonathan Agudelo en el General Santander.

Los ‘motilones’ tuvieron la oportunidad de quedarse con el triunfo en el tiempo reglamentario gracias a dos penaltis sancionados; sin embargo, Kevin Cataño le atajó el cobro a Jonathan Agudelo y, posteriormente, Matías Pisano estrelló el balón en el horizontal, lo que añadió aún más suspenso a la final del Torneo BetPlay II-2025.

Augusto Cadena, máximo accionista del Cúcuta Deportivo Colprensa

Al final, la afición cucuteña celebró el ascenso y muchos hinchas ingresaron al terreno de juego. No obstante, el festejo dejó una escena particular: el directivo del club, Augusto Cadena, máximo accionista de la institución, tuvo que salir corriendo de la cancha para evitar ser agredido por algunos seguidores del Cúcuta Deportivo.



La figura de Cadena no es bien vista por gran parte de la afición. En 2020, las deudas y los salarios pendientes provocaron que el Ministerio del Deporte retirara el reconocimiento deportivo del equipo, y poco después la Dimayor lo desafió, un golpe que desembocó en el descenso administrativo del Cúcuta.

"Cadena pensó que por el resultado que se registró, podía aparecer en la cancha a celebrar, pero no fue así. Un buen número de hinchas lo increparon, lo persiguieron y lo alcanzaron a agredir. Además, en una versión sin confirmar, aseguran que le mostraron un arma blanca", le dijeron fuentes consultadas por Gol Caracol que presenciaron lo sucedido.



Hinchas del Cúcuta Deportivo agredieron a Augusto Cadena

🚨 Así salió José Augusto Cadena, propietario del #Cúcuta del campo de juego del General Santander.



👁️ La gente no se olvidó de nada en un momento de celebración.



📸: Hinchacd1924 en Instagram. pic.twitter.com/mlAAqgQOn2 — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) December 2, 2025