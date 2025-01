Juan Fernando Quintero 'bajó de la nube' al América de Cali con sus últimas declaraciones

La salida de Juan Fernando Quintero de Racing está cerca. Después de que no hiciera parte de la lista de convocados para la pretemporada del club en Paraguay, este lunes 6 de enero ya se le vio en territorio colombiano. En horas de la mañana, aterrizó en el aeropuerto de Medellín y, allí, fue claro al decir que no podía hablar mucho respecto a lo que se avecina.

"No, no puedo; si lo hago, ¿sabes qué? Me revientan. Gracias por la bienvenida, me disculpan, en serio, esta vez, pero solo espero que sepan entender que no puedo", afirmó de entrada el volante 'cafetero', de 31 años, en charla con 'ESPN'. Pero no fue todo y el periodista aprovechó para preguntarle si ya tenía definido su futuro y las palabras fueron contundentes.

"No, nada; todavía falta. Estamos tranquilos por el momento. Hay que esperar, pero hasta ahí", sentenció 'Juanfer', cuando mucho se habla de su cercanía con América de Cali. Y es que el cuadro 'escarlata' ya hizo un par de ofertas, donde la más alta fue de 2,5 millones de dólares. Sin embargo, 'la Academia' quiere, como mínimo, cinco millones para dejarlo salir.

¡JUANFER YA ESTÁ EN COLOMBIA! No hubo declaraciones, pero sí fotos con los hinchas en la llegada a su tierra.



De hecho, en 'SportsCenter', dieron detalles de cómo se han escrito algunas páginas de esta novela que lo tiene como el gran protagonista. "Racing invirtió en el jugador, pero, ahora, el futbolista se quiere ir. Al ver esa situación, la 'Academia' no tuvo problema y lo aceptó, pero sí exige que pagan lo que piden", informaron, antes de aplaudir la actitud del 'crack'.

Al ver que no quiso hablar, pero que fue respetuoso con la prensa que lo esperaba, resaltaron sus valores y la actitud que tuvo en el momento. "Siempre es muy correcto, 'Juanfer', quien, pese a no querer hablar o no poder, por lo que vimos, lo hace de la mejor manera y con respeto. Es cordial", expresaron, para, finalmente, hablar de sus posibles destinos.

"Es lógico que no quiera dar declaraciones aún. Además, no hay nada definido ni mucho por decir. Está claro que seguirán negociando. Se había hablado de Independiente Medellín y Millonarios, pero todo apunta a que sería América de Cali, ya que tomó la delantera. Por ahora, está en Medellín, llegando a su tierra", sentenciaron sobre Juan Fernando Quintero.