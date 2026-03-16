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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Juan Fernando Quintero corre de atrás", en el nuevo River Plate del DT 'Chacho' Coudet

"Juan Fernando Quintero corre de atrás", en el nuevo River Plate del DT 'Chacho' Coudet

River Plate se dio un respiro con la llegada del nuevo entrenador, quien además sigue confiando en el liderazgo y talento del colombiano Juan Fernando Quintero, uno de los jugadores de experiencia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Juan Fernando Quintero River Plate
Juan Fernando Quintero en acción con River Plate - Foto:
River Plate

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