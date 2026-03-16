"Juan Fernando Quintero corre de atrás", en el nuevo River Plate del DT 'Chacho' Coudet

River Plate venció 2-0 a Sarmiento en la fecha 11 de la Liga de Argentina, en un partido en el que tuvieron minutos los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, aunque el que se llevó las miradas fue el '10', quien tuvo una buena participación en el compromiso y se le ve en sintonía con el nuevo técnico de la 'banda cruzada', Eduardo 'Chacho' Coudet, tras la salida de Marcelo Gallardo, con quien tenía una gran relación personal y profesional.

Y en medio de los buenos comentarios de los hinchas, la prensa también resaltó lo que viene mostrando en cancha 'Juanfer', con una nueva idea de juego, a la que se adapta para funcionamiento del cuadro 'millonario'.



Juan Fernando Quintero, importante en River Plate

Tras la victoria 2-0 sobre Sarmiento en el estadio Más Monumental, el medio argentino 'TyC Sports' calificó al colombiano con una nota de 6/10, y analizó lo que viene aportando a la propuesta de Eduardo Couder.

"Buen ingreso de Juan, porque da la sensación de que corre de atrás en la consideración del Chacho. No obstante, aporta todo el criterio que en otros jugadores todavía no está. Merodeó el golazo, como siempre", destacaron en el citado medio sobre los 30 minutos que estuvo en cancha, entrando al minuto 61 del compromiso.

El otro colombiano de River Plate, Kevin Castaño, tuvo la misma calificación que le dieron a Quintero Paniagua, y mencionaron que "entró con el resultado a favor y su contribución fue interesante", dándole vuelta a lo que venía sufriendo por constantes críticas y señalamientos por su bajo nivel.



Juan Fernando Quintero, capitán de River Plate. AFP

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'Juanfer' fue viral también en redes sociales luego del triunfo de la 'banda cruzada', por una particular situación que tuvo con su nuevo entrenador, quien le indicaba que podía dar el pase a un costado en una jugada de tiro libre. Sin embargo, el colombiano no le hizo caso, remató directo al arco y por poco anota un golazo. Todo quedó entre risas y buena onda entre ambos, algo que han destacado los hinchas y la prensa.