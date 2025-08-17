Juan Fernando Quintero está infalible en River Plate; vea su asistencia por Liga

Este domingo 17 de agosto, River Plate se enfrentó a Godoy Cruz por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Argentina, con Juan Fernando Quintero como protagonista.

Y es que el paisa, a eso de los 49 minutos, centró una pelota de tiro de esquina, desde el costado derecho del campo, que terminó en la cabeza de Sebastián Driussi.

El colombiano puso un pase magistral, que el delantero solo tuvo que tocar la pelota para sellar el tercer gol de River, en ese momento del partido.



Vea la asistencia de Juan Fernando Quintero, con River Plate:

¡¡DOBLETE DE GALOPPO PARA ANOTAR EL 3-2 DE RIVER ANTE GODOY CRUZ EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! pic.twitter.com/RTf8mMUXai — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025