Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero está infalible en River Plate; vea su asistencia por Liga

Juan Fernando Quintero está infalible en River Plate; vea su asistencia por Liga

El mediocampista paisa volvió a figurar con el cuadro 'millonario', este domingo, poniendo una asistencia de 'lujo' en duelo contra Godoy Cruz, por la Liga de Argentina.