Fútbol Colombiano  / Hijo de Falcao García dejó claro de qué equipo es hincha; lo hizo en tierno video

Hijo de Falcao García dejó claro de qué equipo es hincha; lo hizo en tierno video

Mientras Falcao García se alista para una nueva temporada en Millonarios, su hijo Jedidiah, fue protagonista de un curioso video. El videoclip se hizo viral en las redes sociales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ene, 2026
Radamel Falcao García con su familia en su presentación con Millonarios FC.
Radamel Falcao García con su familia en su presentación con Millonarios FC.
Foto: AFP.

