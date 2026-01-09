Hijo de Falcao García dejó claro de qué equipo es hincha; lo hizo en tierno video

Falcao García tendrá un último baile’ en Millonarios. ‘El Tigre’ fue confirmado hace unos días para lo que será la temporada 2026; los hinchas del ‘embajador’ están más que felices con su vuelta, pero hay uno en especial que no ocultó ese sentimiento. Declaró su amor al azul de la capital de la República.

Mientras que el artillero samario, de 39 años, se unió a la pretemporada de Millonarios en Argentina, su familia ya está lista para su retorno a Colombia, y en medio de esto, Lorelei Tarón, esposa de García Zárate, compartió un tierno video en sus redes sociales de su hijo Jedidiah, mismo que se hizo viral entre los seguidores del conjunto ‘embajador’.

“Les voy a contar una cosa muy seria porque no soy (hincha) de Santa Fe, soy de Millonarios”, dijo ‘Jedi’ en el videoclip que sólo dura unos segundos. El pequeño hijo de Falcao acabó así con todas las dudas.

Hay que precisar que en un momento dado, y cuando Falcao iba a tener su primera temporada en el club de sus amores, el infante había protagonizado un divertido momento al asegurar que quería ser hincha de

Santa Fe. Muchos relacionaron este gusto por el ‘cardenal’ a que Radamel García, padre del ‘Tigre’, jugó en el rojo bogotano.



Ⓜ️🐯 Jedi, el más feliz en volver a Bogotá. El tigrillo es más azul que el mar. 💙⚽️ pic.twitter.com/LQhPkchMkC — LA VOZ DEL EMBAJADOR (@lavozembajador) January 8, 2026