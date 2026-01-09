¿Cuántos colombianos han jugado en Boca Juniors? Marino Hinestroza, cerca de la larga lista

Marino Hinestroza está a punto de pasar de Atlético Nacional a Boca Juniors, firmar un contrato por 4 temporadas y engrosar el robusto grupo de jugadores colombianos que se han desempeñado en esa escuadra, en la que muchos han conseguido brillar.

En total, son 18 los nacidos en suelo colombiano que se han vestido de ‘azul y oro’, empezando por el arquero Carlos Navarro Montoya, oriundo de Medellín, de paso por la selección tricolor y que también tiene nacionalidad argentina. El ‘Mono’, como es conocido, cuidó la portería boquense en 400 partidos y ganó 5 títulos en esa institución.

Otros que lograron ser muticampeones fueron Óscar Córdoba, Jorge ‘Patrón’ Bermúdez y Mauricio ‘Chicho’ Serna, que levantaron todos los trofeos posibles en la época del entrenador Carlos Bianchi.

A ellos se suman aquellos que también dieron respectivas vueltas olímpicas, como Luis Amaranto Perea, Fabián Vargas, Frank Fabra, Sebastián Pérez, Wilmar Barrios, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Jorman Campuzano.



Entre tanto, pasaron sin mayor protagonismo: John Jairo Tréllez, Arley Dinas, Gerardo Bedoya, Freddy Guarín y Bréyner Bonilla.

Resta esperar si Hinestroza, al que lo esperan para hacerle contrato hasta 2030, finalmente se une a este gran elenco de figuras que en la mayoría de los casos se llevaron más de un aplauso en el estadio La Bombonera.



¿Cuántos colombianos han jugado en Boca Juniors y cómo les fue?

Acá, la lista de 18 futbolistas que han pasado por el conjunto ‘xeneize’ y sus logros:

⦁ Carlos Navarro Montoya (1988-1996)

Arquero colomboargentino; ganó 5 títulos.

⦁ Wálter Perazo (1988-1990)

Delantero argentino nacido en Bogotá; ganó 2 títulos.

⦁ John Jairo Tréllez (1994)

Delantero; hizo 2 goles en 19 partidos.

⦁ Óscar Córdoba (1997-2001)

Arquero; ganó 3 ligas locales y una Libertadores.

⦁ Jorge Bermúdez (1997-2001)

Defensa; ganó 3 ligas locales, 2 Libertadores y una Intercontinental.

⦁ Mauricio ‘Chicho’ Serna (1998-2002)

Volante; ganó 3 ligas locales, 2 Libertadores y una Intercontinental.

⦁ Arley Dinas (2002-2003)

Defensa; jugó menos de 5 partidos.

⦁ Luis Amaranto Perea (2003-2004)

Defensa; ganó una liga local.

⦁ Fabián Vargas (2003-2009)

Volante; ganó 4 ligas locales, 2 Sudamericanas, una Recopa y una Intercontinental.

⦁ Gerardo Bedoya (2005)

Lateral y volante; jugó 3 partidos.

⦁ Freddy Guarín (2005-2006)

Volante; jugó 2 partidos.

⦁ Bréyner Bonilla (2009-2010)

Defensa; jugó 2 partidos.

⦁ Frank Fabra (2016-2025)

Lateral; ganó 8 títulos locales.

⦁ Sebastián Pérez (2016-2018)

Volante; ganó 2 ligas locales.

⦁ Wilmar Barrios (2016-2018)

Volante; ganó 2 ligas locales.

⦁ Edwin Cardona (2017-2018 y 2020-2021)

Volante; ganó 3 ligas locales.

⦁ Sebastián Villa (2018-2023)

Atacante; ganó 7 títulos locales.

⦁ Jorman Campuzano (2019-2024)

Volante; 5 títulos locales.