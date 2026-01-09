Mayra Ramírez es noticia en Chelsea; están atentos en la Selección Colombia femenina

Mayra Ramírez es una de las futbolistas colombianas que ha sabido mantenerse en el fútbol de Europa. La delantera no ha podido ver acción con Chelsea en lo que va de la campaña 2025/2026 a causa de una lesión que tuvo en la pretemporada. Desde las toldas de las ‘blues’ dieron un parte de actualidad.

Hay que precisar que la deportista de nuestro país se lesionó en el mes de septiembre del 2025 en un juego de pretemporada contra AC Milan. El diagnóstico por parte del club inglés fue una “lesión en el tendón de la corva”, que posteriormente la llevó al quirófano. Desde allí, la oriunda de Sibaté (Cundinamarca) ha estado en recuperación.

¿Cuáles son las novedades de Mayra Ramírez?

Mayra Ramírez, jugadora colombiana de Chelsea. Chelsea Femenino en 'X'.

En ese orden de ideas, Sonia Bompastor, entrenadora de las ‘blues’, habló en rueda de prensa, este viernes 9 de enero, sobre el estado de salud de la delantera de la Selección Colombia. La técnica francesa, de 45 años, confirmó que la próxima semana será clave para la número ‘7’.



“Mayra ya está de vuelta en Cobham, y también es difícil decir cuándo volverá, pero pronto estará en rehabilitación con el grupo. Así que, quizá, la semana que viene veamos si tenemos más detalles sobre su regreso al equipo”, fueron las palabras de Bompastor a los medios de comunicación y que replican en la web oficial del club, en la previa del compromiso que tendrán las ‘azules’ de Londres este domingo contra el West Ham por la Women's Super League.

A su vez, la timonel del Chelsea femenino reveló que la defensora Kadeisha Buchanan “está progresando muy bien y está a punto de volver a entrenar con normalidad con el equipo. Así que es una noticia muy positiva. No puedo precisar una fecha para su regreso, pero espero que sea pronto”.



Los números de Mayra Ramírez en el Chelsea

Desde su incorporación a las 'blues' procedente del Levante de la Liga F de España, Mayra ha logrado convertir 15 goles y reportarse con 9 asistencias en 46 partidos disputados. La 'cafetera', de 26 años, ha sido determinante en la ofensiva del Chelsea y ha ganado varios trofeos locales.



¿Cómo va el Chelsea en la Women's Super League?

Las 'blues' marchan en la segunda posición de la tabla general con 24 puntos, a seis del Manchester City luego de once jornadas disputadas. Este domingo 11 de enero se enfrentan al West Ham, a las 7:00 de la mañana, en horario de Colombia.