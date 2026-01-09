Niño gigante llama la atención en medio del furor que causa en Medellín el 'Baby Fútbol'

El ‘Baby Fútbol’ es uno de los torneos, que año tras año y para esta época, vislumbra a propios y extraños con el talento de los más pequeños que sueñan con brillar algún día en el profesionalismo.

Es de los certámenes más tradicionales del país, teniendo como epicentro la ciudad de Medellín.En la edición de este 2026, el ingenio, las cualidades técnicas con el balón y más no han faltado por parte de los clubes participantes, pero el campeonato actual ha llamado particularmente la atención por un niño gigante.

En las redes sociales han circulado videos de este jugador, pero más allá del talento que pueda tener, capta el interés por su edad y talla. Éste dice tener doce años, pero en comparación con otros niños, sobresale su estatura y masa muscular.

Se llama Jhon Sebastián Ruiz y es originario de Villa Rica (Cauca) y juega para ‘Fútbol Paz’ categoría 2013. La gente que ha asistido al ‘Baby Fútbol’ ha quedado muy sorprendida por el físico y la edad de él, que se cuestionan que realmente la tenga.



Ruiz fue entrevistado en las últimas horas por un creador de contenido y que ha seguido de cerca el ‘Baby Fútbol’. Incluso, ‘Morci_Futbolero', como aparece en las redes sociales, fue el encargado de darlo a conocer al mundo de las plataformas digitales.

Jhon Sebastián confirmó que tiene 12 años y aseguró que admira en su posición a Virgilvan Dijk, capitán del Liverpool, y que calza 45. Además, sostuvo “que todos en la familia por parte de su mamá son así de grandes”.

A su vez, dijo que por intermedio del fútbol, en un futuro, "le gustaría sacar a su mamá adelante", que le gustaría jugar algún en el mítico Camp Nou, aunque no sea hincha del Fútbol Club Barcelona. Jhon Sebastián Ruiz está dando de qué hablar.