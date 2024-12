Juan Fernando Quintero y su problema de salud grave, no sabe cómo juega fútbol

Juan Fernando Quintero destaca en la cancha por su elegancia, precisión, golazos, pases únicos y todo eso parece siempre sencillo para él, pero lo que muchos no sabían es que el futbolista colombiano tiene unos problemas de salud que lo vienen aquejando desde hace algunos años, aunque en la cancha no lo vienen afectando.

En una emotiva entrevista con ‘La Nación’, el mediocampista paisa del registro de Racing de Avellaneda se confesó sobre la dificultad que viene teniendo desde un tiempo atrás con su visión, aunque por la pasión y amor a jugar la ha dejado a un lado.

Juan Fernando Quintero, quien afuera de los terrenos de juego siempre se le ve con gafas explicó que no es una cuestión de moda o de gusto, sino que en realidad tiene varias condiciones complejas con su visión.

Juan Fernando Quintero y su grave problema de visión

En la mencionada entrevista, causó curiosidad que no iba con sus anteojos y le costaba ver algunas cosas en su celular o en el lugar que estaban, algo que llevó al periodista a preguntarle si tenía algún inconveniente con sus ojos.

“Fuerza la vista para leer algo en el celular, achina los ojos Juan Fernando Quintero. Se olvidó los anteojos, y queda claro que los necesita... Él mismo oficia de oculista y detalla el diagnóstico”, comenzaron escribiendo.

Juan Fernando Quintero en Argentina con Racing - Foto: Rodrigo Valle/Getty Images

El mismo mediocampista colombiano de Racing de Avellaneda se encargó de contar todos los problemas que tiene de visión, y sorprendió hasta a los médicos que se lo descubrieron.

“Tengo todo, todo, tengo presbicia, astigmatismo y miopía. No veo, no veo. Cuando me hicieron las pruebas me preguntaron que cómo hacía para jugar fútbol y la verdad no lo sé. Uso los lentes porque realmente no veo, pero en la cancha, pues voy”, fue la curiosa y particular respuesta de Juan Fernando Quintero sobre su grave problema de salud.

Por supuesto, esta declaración del jugador antioqueño se ha viralizado rápidamente en redes sociales, generando también preguntas entre los hinchas del fútbol y todo porque más allá de tener inconvenientes con su visión, es un jugador muy preciso en la cancha, algo que no parece normal con su condición.

Este sábado, además de esta entrevista extensa que dio Juan Fernando Quintero en Argentina, hay mucha expectativa por el reencuentro del colombiano con el entrenador que más lo ha marcado y el equipo en el que más ha figurado : Marcelo Gallardo y River Plate, respectivamente, en lo que será un atractivo duelo de Racing frente a la 'banda cruzada'.

A eso le agregan su incógnito futuro para el 2025, ya que aunque tiene contrato con Racing de Avellaneda, tendría opciones en el fútbol colombiano y también en Argentina, con un posible tercer ciclo en el elenco 'millonario', y más tras el regreso del 'Muñeco' Gallardo.