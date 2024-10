Juan Guillermo Cuadrado le aporta "energía" a Atalanta: su DT lo elogió tras juego contra Monza

Juan Guillermo Cuadrado estuvo en la victoria 2-0 del Atalanta sobre el Monza el miércoles anterior, en compromiso de la décima jornada de la Serie A 2024/2025. Fueron 33 minutos los que disputó el de Necoclí con la 'diosa' y tras el duelo en el Gewiss Stadium su técnico, Gian Piero Gasperini, pronunció unas palabras sobre su actuación.

Cuadrado entró en el campo de juego a la altura del minuto 57 en lugar de su compañero Raoul Bellanova y se ubicó como interior derecho. Desde allí trató de aportarle lo mejor de su fútbol al servicio de la escuadra de la ciudad de Bérgamo. Gasperini también destacó a Samardzic y Zappacosta quienes fueron los autores de los goles del triunfo del Atalanta.

¿Qué dijo el DT del Atalanta, Gian Piero Gasperini, sobre Juan Guillermo Cuadrado?

Así las cosas, en conversación con 'DAZN' luego del compromiso por el 'calcio', el timonel sostuvo que el exjugador de la Juventus le dio otro plus a esa banda a la 'diosa'.

"En la segunda parte, la energía fresca fue decisiva. Estoy feliz por Zaniolo, que jugó un partido importante. Samardzic y Zappacosta marcaron goles; Cuadrado nos dio energía; y Kossounou también lo hizo bien", pronució el estratega.

Juan Guillermo Cuadrado con Atalanta en el partido contra Monza por la Serie A. NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

También dejó unas palabras para el balance del partido contra el Monza, ya que gracias a los tres puntos sumados le permitió al Atalanta ascender en la tabla general de la Serie A.

"Fue un partido muy importante esta noche. Jugamos una buena racha de partidos que nos permitió ascender en la clasificación y aprovechamos un calendario con más partidos en casa. La de Nápoles y luego la Champions, una obsesión que no podemos evitar pensar en términos del 'Scudetto', me preguntas, te digo que no ", terminó por explicar Gian Piero Gasperini en conversación con 'DAZN'.

¿Cómo quedó el Atalanta en la Serie A luego de vencer al Monza?

La 'diosa' se ubica en el tercer lugar de la clasificación general con un total de 19 unidades, luego de 10 jornadas disputadas. La Serie A es liderada por Nápoles por 25 enteros, seguido del Inter de Milán con 21 unidades.

¿Cuántos minutos ha disputado Juan Guillermo Cuadrado en Serie A con Atalanta?

Un total de 139 minutos son los ha jugado con el elenco de Bérgamo el talentoso jugador de nuestro país, los cuales se dividen en cuatro compromisos disputados. En todos ellos, Juan Guillermo Cuadrado ha salido como alternativa desde el banco de los suplentes. No ha marcado ningún gol.