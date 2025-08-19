Publicidad

Gol Caracol  / América de Cali, eliminado de la Copa Sudamericana: perdió 2-0 con Fluminense en 'octavos'

A pesar de que había una pequeña ilusión por dar vuelta a la serie, América de Cali no pudo dar el golpe en el estadio Maracaná y dijo adiós al torneo internacional.

América de Cali dijo adiós a la Copa Sudamericana, tras perder con Fluminense, en octavos de final
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 19, 2025 09:57 p. m.