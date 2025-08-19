Atlético Nacional, eliminado de la Copa Libertadores: 4-3 en penales contra Sao Paulo

Atlético Nacional empató 1-1 con Sao Paulo en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, pero cayó 4-3 en penaltis en el estadio Morumbí y con eso el equipo antioqueño quedó eliminado del certamen internacional de Conmebol.

André Silva al minuto 3 y Alfredo Morelos al 70, fueron los autores de los goles en el tiempo reglamentario en territorio paulista. Edwin Cardona fue expulsado luego de la anotación del Búfalo.

En la tanda de penaltis Sao Paulo marcó 4 y Atlético Nacional 3. Los que fallaron en los 'verdolagas' fueron Matheus Uribe y Marino Hinestroza. En los brasileños erró Marcos Antonio.



Penales Sao Paulo vs Nacional, Copa Libertadores:

Sao Paulo

Lucas Moura - gol

Marcos Antonio – falló

Luciano - gol

Enzo - gol

Cedric - gol

Atlético Nacional

Matheus Uribe - falló

Jorman Campuzano - gol

Alfredo Morelos - gol

William Tesillo - gol

Marino Hinestroza - falló



Así fue el gol de Alfredo Morelos en Sao Paulo vs Nacional, por Copa Libertadores:

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Atlético Nacional!



Alfredo Morelos, desde el punto penal, pone el empate para el verdolaga en Brasil



Sao Paulo 1-1 Atlético Nacional



Así fue el gol de André Silva en Sao Paulo vs Nacional, por Copa Libertadores: