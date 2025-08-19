Atlético Nacional, eliminado de la Copa Libertadores: 4-3 en penales contra Sao Paulo

Publicidad
Atlético Nacional empató 1-1 con Sao Paulo en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, pero cayó 4-3 en penaltis en el estadio Morumbí y con eso el equipo antioqueño quedó eliminado del certamen internacional de Conmebol.
André Silva al minuto 3 y Alfredo Morelos al 70, fueron los autores de los goles en el tiempo reglamentario en territorio paulista. Edwin Cardona fue expulsado luego de la anotación del Búfalo.
En la tanda de penaltis Sao Paulo marcó 4 y Atlético Nacional 3. Los que fallaron en los 'verdolagas' fueron Matheus Uribe y Marino Hinestroza. En los brasileños erró Marcos Antonio.
Sao Paulo
Lucas Moura - gol
Marcos Antonio – falló
Luciano - gol
Enzo - gol
Cedric - gol
Atlético Nacional
Matheus Uribe - falló
Jorman Campuzano - gol
Alfredo Morelos - gol
William Tesillo - gol
Marino Hinestroza - falló
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Atlético Nacional!— ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 20, 2025
Alfredo Morelos, desde el punto penal, pone el empate para el verdolaga en Brasil
Sao Paulo 1-1 Atlético Nacional
▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/wfIJeoOqrB
Gol de Sao Paulo— ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 20, 2025
Muy temprano, los brasileños se ponen arriba en el Morumbí con gol de André Silva
Sao Paulo 1-0 Atlético Nacional
▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qWrJpRx9Ww