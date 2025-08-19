Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Atlético Nacional, eliminado de la Copa Libertadores: 4-3 en penales contra Sao Paulo

Atlético Nacional, eliminado de la Copa Libertadores: 4-3 en penales contra Sao Paulo

Este martes Nacional se despidió de la Copa Libertadores, a pesar del empate 1-1 en el tiempo reglamentario en el estadio Morumbí. Desde los once pasos estuvieron más acertados los brasileños.