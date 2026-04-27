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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador colombiano fue estafado y clama por ayuda; "nos están echando a la calle, tengo deudas"

Jugador colombiano fue estafado y clama por ayuda; "nos están echando a la calle, tengo deudas"

Futbolista colombiano pidió ayuda en redes tras denunciar estafa, deudas y amenazas. Asegura que no pagan arriendo hace dos meses y teme por el bienestar de su hijo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Diego Perea en su paso por San Lorenzo.
Diego Perea en su paso por San Lorenzo.
Getty Images.

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