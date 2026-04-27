Jugador colombiano fue estafado y clama por ayuda; "nos están echando a la calle, tengo deudas"

El futbolista colombiano Diego Perea sorprendió en redes sociales al publicar un video en el que expuso la delicada situación económica que atraviesa junto a su familia. El jugador, con pasos por clubes como San Lorenzo, Almirante Brown, Cúcuta Deportivo y Real Tomayapo, pidió ayuda laboral y relató que enfrenta deudas, amenazas y el riesgo de quedarse sin vivienda.

Perea, quien todavía es joven y buscaba consolidar su carrera profesional, explicó que tomó la decisión de hablar públicamente porque no encontró otra salida. “Los saluda Diego Perea, para los que no me conocen jugué hace un tiempo en San Lorenzo y Almirante Brown y demás. Me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme así, pero es la única salida que encontramos: estamos pasando un momento económico muy difícil. He tenido muchos problemas en los que equipos en los cuales he estado, debido a eso tengo muchas deudas y prácticamente nos están echando a la calle”.

🔵🔴 Diego Perea, ex delantero de San Lorenzo, que en enero fue anunciado como nuevo jugador de Sportivo Barracas, pidió ayuda a través de su cuenta de TikTok.



💬 “Me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme así, pero es la única salida que encontramos:… pic.twitter.com/kNGSzbWYQv — ʝ (@Juanpi_Ugarte) April 27, 2026

El colombiano aseguró que no busca dinero regalado, sino una oportunidad para trabajar y salir adelante junto a su pareja y su hijo. “Acudimos a usted para buscar ayuda, buscar un laburo. No queremos nada regalado, solo una ayuda para mi señora y para mí. Fueron tiempos difíciles. Yo estuve muy bien en San Lorenzo, pero hubo representantes que se aprovecharon de mi carrera. Por una comisión, me dejaron tirado; no les importó nada. Es una situación difícil, todavía estoy muy chico en el mundo del fútbol y tengo una responsabilidad que es mi familia. No encuentro una salida, tenemos algunas deudas, ya nos vinieron a amenazar en mi casa. Tengo miedo por mi bebé y mi familia”.

En el mismo video, su pareja también contó parte del drama que viven y reveló que fueron víctimas de una estafa cuando intentaban generar ingresos extra. “Yo lo quería ayudar a él trabajando en Uber, en el momento en el que él estaba en casa cuidando al bebé. Nos estafaron con el auto, había que hacerle muchas cosas y nos estafaron”.



Perea agregó que la presión económica ha sido cada vez más fuerte y teme por su futuro profesional. “Quieren acabar con mi carrera, personas a las que les debemos, no pagamos alquiler hace dos meses y medio”.

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Finalmente, el jugador insistió en que su prioridad es proteger a su hijo y encontrar estabilidad cuanto antes. “Hacemos esto más que nada por el bebé, para que él tenga un techo y coma todos los días. Les pedimos una ayuda, cualquier laburo y les agradecemos si pueden compartir este video”.

En cuanto a su trayectoria, los registros muestran pasos por varios equipos en Sudamérica. Sumó nueve partidos y un gol con Real Tomayapo, siete encuentros con Cúcuta Deportivo y seis apariciones con San Lorenzo, además de experiencias en Almirante Brown y Sportivo Barracas.