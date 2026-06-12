"Todo lo que ha logrado David Ospina en el fútbol es con esfuerzo y dedicación, él es maravilloso"

David Ospina hace parte de la nómina de la Selección Colombia para el Mundial 2026. En Estados Unidos, México y Canadá será la tercera cita orbital para el arquero antioqueño, que aunque para esta ocasión no será el titular en el arco, le aportará toda su experiencia y recorrido a la 'tricolor'.

El golero, de 37 años, ha labrado su camino y es una de las insignias en el pórtico del combinado de nuestro país; su esfuerzo y trabajo arduo lo llevaron a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en esa lista final para el magno evento deportivo en tierras norteamericanas. Un ser muy cercano alabó sus cualidades dentro y fuera de los terrenos de juego.

Fue su hermana, Daniela Ospina, la que entregó unas bonitas palabras hacia el número '1' de la Selección Colombia.

David Ospina arquero de la Selección Colombia AFP

"Me siento muy orgullosa de él, creo que es un ser humano maravilloso que todo lo que ha logrado ha sido con amor, con esfuerzo, con dedicación. Más allá de su profesionalismo y todo lo que ha podido hacer, que ha sido muy grandioso, admiro el ser humano tan lindo que es", dijo Daniela en conversación con la cuenta 'Parceros United'.



La exesposa de James Rodríguez reveló que David siempre está allí para ella y volvió a resaltar el buen ser humano que es.

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"Es la persona, al lado de mi esposo, que siempre me motiva, que siempre están ahí para mí; sé que puedo contar con él y qué lindo que no sólo pudiéramos ver ese deportista, sino disfrutar ese hombre tan maravilloso que es", concluyó la empresaria.

¿Cuáles Copas del Mundo ha jugado David Ospina?

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Estuvo en Brasil 2014, cita orbital en la que disputó cinco partidos. Aquí, la Selección Colombia alcanzó la histórica fase de cuartos de final. También estuvo en Rusia 2018; jugando cuatro compromisos. Acá, la 'tricolor' quedó eliminada en octavos de final por Inglaterra en la tanda de penaltis.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Luis Díaz, James Rodríguez y compañía debutarán en la Copa del Mundo 2026 el próximo miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán. Dicho partido se disputará en el estadio Azteca de Ciudad de México a las 9:00 de la noche, hora de nuestro país, y se podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com