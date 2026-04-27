Kevin Viveros, un goleador en Brasil con amargura; "mi hijo tuvo convulsiones, es un guerrero"

Kevin Viveros vivió una noche inolvidable en Brasil, pero también cargada de angustia personal. El delantero colombiano fue la gran figura en la victoria 3-1 de Athletico Paranaense sobre Vitória, al marcar un doblete decisivo en la Arena da Baixada, resultado que permitió al equipo escalar hasta la quinta posición del Campeonato Brasileño con 22 puntos. Sin embargo, tras el partido reveló el duro momento familiar que atravesó mientras disputaba el encuentro.

El atacante, conocido como “El Tren” en Brasil, fue determinante en una jornada especial, pues además celebraba su cumpleaños. Primero convirtió desde el punto penal para igualar el compromiso en el minuto 34, luego apareció en tiempo de reposición para darle vuelta al marcador cuando el partido parecía complicarse para el Furacão.

Kevin Viveros, jugador de Paranaense. Paranaense.

Athletico dominó gran parte del compromiso, pero había comenzado abajo en el marcador tras el tanto de Renê a los 21 minutos. Lejos de bajar los brazos, el conjunto local insistió una y otra vez. Viveros ya avisaba con movilidad, potencia física y presencia constante en el área rival.



El empate llegó luego de una combinación entre João Cruz y el propio colombiano. Viveros fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penalti. El delantero asumió la responsabilidad y convirtió el 1-1 con tranquilidad.

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En el segundo tiempo, Athletico mantuvo la presión y Viveros siguió generando peligro. Incluso se encontró varias veces con la resistencia del arquero Lucas Arcanjo, una de las figuras de Vitória. Pero en el cierre apareció nuevamente el colombiano: tras una serie de rebotes en el área, estuvo atento para empujar la pelota y poner el 2-1 a los 90+1. Más adelante, Luiz Gustavo selló el 3-1 definitivo.

Después del encuentro, Viveros mostró su alegría por el rendimiento colectivo y personal. “Muy contento, es algo que siempre tengo presente: si marco un gol, tengo que marcar otro. Hoy llegó la victoria que tanto necesitábamos para subir en la tabla y alcanzar nuestro objetivo. Feliz por los dos goles y por poder ascender en la clasificación de máximos goleadores”.

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No obstante, lo más impactante llegó cuando contó el drama que vivió durante la jornada. “La celebración de cumpleaños va a ser muy tranquila, porque nadie sabe que hoy le pasó algo a mi hijo. Tuvo convulsiones. No pude estar con él en la clínica porque estaba aquí en el partido. Solo estaba mi esposa. Así que esta victoria es para mi hijo, que no se encuentra muy bien. Voy a celebrarlo con él, porque se lo merece y es un guerrero”.

El colombiano también explicó cómo tomó la decisión de jugar pese a la difícil situación familiar. “Mi esposa me dijo que si quería ir al partido porque era mi cumpleaños, le respondí: "Lo que tú decidas". Me dijo que fuera. Gracias a Dios, marqué dos goles. Mi hijo está bien, gracias a Dios, nadie lo sabe porque no soy de los que cuentan sus secretos, pero me motivaba saber que esta noche sería mágica”, concluyó.