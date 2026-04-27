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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Viveros, un goleador en Brasil con amargura; "mi hijo tuvo convulsiones, es un guerrero"

Kevin Viveros, un goleador en Brasil con amargura; "mi hijo tuvo convulsiones, es un guerrero"

Athletico Paranaense venció 3-1 a Vitoria con doblete del colombiano Kevin Viveros, quien estaba de cumpleaños, pero vivía un momento tenso con su familia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Kevin Viveros celebró su cumpleaños con un doblete con Paranaense.
Kevin Viveros celebró su cumpleaños con un doblete con Paranaense.
Paranaense.

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