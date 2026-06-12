Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / DT de Portugal avisó a Colombia y rivales en Copa del Mundo; "tenemos mucho talento"

DT de Portugal avisó a Colombia y rivales en Copa del Mundo; "tenemos mucho talento"

Roberto Martínez, técnico de la Selección Portugal, prometió que tiene un plantel muy competitivo y que darán todo para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jun, 2026
Comparta en:
Roberto Martínez, director técnico de la Selección Portugal.
Roberto Martínez, director técnico de la Selección Portugal.
Foto: AFP

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este viernes que su equipo está "preparado" para afrontar el Mundial 2026 y prometió que el combinado portugués dará "todo" sobre el terreno de juego para intentar conquistar por primera vez el título mundial.

En una comparecencia ante la prensa en Lisboa antes de que la expedición portuguesa viaje en las próximas horas a Miami (Estados Unidos), donde establecerá su base de operaciones durante la primera fase del torneo, Martínez destacó el estado físico y anímico de sus jugadores y la confianza con la que afrontan la competición.

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal.
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo con fe antes de enfrentar a Colombia; "creo que es posible ganar el Mundial"

Brasil vs. Marruecos - Grupo C Mundial 2026.
Gol Caracol

Brasil vs. Marruecos, EN VIVO: hora y dónde ver por Gol Caracol y Ditu el partido del Mundial 2026

"Tenemos a los veintisiete jugadores aptos. Todos están preparados y todos tienen un entusiasmo muy elevado. Estamos preparados", afirmó el técnico español.

Martínez subrayó que Portugal combina "mucho talento" con una fuerte responsabilidad colectiva y resaltó el compromiso de los futbolistas con la selección.

La Selección Portugal en uno de los entrenamientos rumbo al Mundial 2026.
La Selección Portugal en uno de los entrenamientos rumbo al Mundial 2026.
Foto: AFP

Publicidad

"Tenemos un grupo de jugadores muy talentosos. El talento, junto con la actitud, el foco y la responsabilidad de representar a Portugal, es lo más importante", señaló.

El seleccionador defendió la necesidad de avanzar paso a paso en una competición tan exigente como una Copa del Mundo. "Un Mundial empieza con tres partidos y ahora necesitamos ir partido a partido", puntualizó.

Publicidad

Portugal debutará en el Grupo K frente a la República Democrática del Congo el 17 de junio, se enfrentará posteriormente a Uzbekistán el día 23 y cerrará la primera fase contra Colombia el 27 de junio, en un encuentro que podría resultar decisivo para determinar las posiciones finales del grupo.

Martínez agradeció asimismo el respaldo recibido durante los encuentros de preparación disputados recientemente en Lisboa frente a Chile y Nigeria -partidos ambos ganados por Portugal- y aseguró que ese apoyo ha contribuido a fortalecer al grupo antes del inicio del torneo.

"Quiero agradecer el apoyo que tuvimos en los partidos amistosos, porque esa fuerza fue exactamente lo que necesitábamos para preparar psicológicamente al grupo", afirmó.

El técnico añadió que el equipo afronta la competición con la máxima determinación. "Vamos a dar todo, vamos a luchar. Llevamos con nosotros los sueños de todos los portugueses. Tenemos una gran responsabilidad, pero vamos juntos. Y cuando estamos juntos somos más fuertes", enfatizó.

Publicidad

Portugal afronta este Mundial con la ambición de añadir el máximo trofeo del fútbol a un palmarés en el que ya figuran la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones conquistadas en 2019 y 2025.

Sin embargo, la selección portuguesa nunca ha logrado proclamarse campeona del mundo. Su mejor actuación en una Copa del Mundo sigue siendo el tercer puesto obtenido en Inglaterra 1966, impulsada por la histórica generación liderada por Eusébio.

Publicidad

Portugal afronta en Norteamérica su novena participación mundialista y figura entre las aspirantes a alcanzar las rondas decisivas del torneo.

Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid.
Gol Caracol

Linda Caicedo se quedó sin 'socia' en el Real Madrid femenino; sensible baja

Australia vs. Turquía, partido del Mundial 2026
Gol Caracol

Australia vs. Turquía EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del grupo D del Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Portugal

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad