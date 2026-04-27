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Gol Caracol  / A compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich lo ven como candidato del Balón del Oro

A compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich lo ven como candidato del Balón del Oro

Bayern Múnich ha destacado por su gran temporada y un presente brillante de varios de sus jugadores, entre ellos, uno que ya ponen entre los favoritos para la gala de 'France Football'.

Por: AFP
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Bayern Múnich vs Leverkusen
Acción de juego entre Bayern Múnich vs Leverkusen
AFP

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