A compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich lo ven como candidato del Balón del Oro

Además de en su Balón de Oro Ousmane Dembélé, el PSG se sustentará en semifinales de la Champions League en Khvicha Kvaratskhelia, el hombre de las grandes citas, mientras que su rival Bayern Munich cuenta en sus filas con un Michael Olise que está deslumbrando en su segunda temporada en Baviera.

El del martes en la ida de semifinales de la Champions será un duelo estelar entre dos de los mejores extremos de Europa en la actual temporada, con la final europea de Budapest como premio en el horizonte.

Kvaratskhelia, sangre fría en las noches decisivas

Desde su llegada a París en enero de 2025, el atacante georgiano ha sabido hacerse imprescindible en las noches más importantes del equipo de Luis Enrique. Hace un año, en el camino del PSG hacia su primer título de campeón de Europa, "Kvara" marcó en cuartos de final, en semifinales y en la final. Esta temporada, el que fuera extremo del Nápoles ha conservado una cadencia importante, con cinco tantos en las rondas de eliminación directa.

En la actual Champions ha sido decisivo de manera activa 13 veces, con ocho tantos y cinco asistencias, el mejor balance de su equipo. El jugador de 25 años cuenta además con un arma poderosa contra las defensas rivales: su aceleración por la banda izquierda, seguida de un regate para redirigirse hacia el eje con su pie derecho y terminar enviando un disparo orientado hacia la escuadra del lado contrario.



"Todo el mundo sabe que me gusta jugar por la izquierda. Pero en el fútbol tienes que ser capaz de cambiar, de ser polivalente. No siempre es fácil, toda mi carrera he jugado en la izquierda. Espero, con el tiempo, ser tan bueno por la derecha como por la izquierda", explicaba en noviembre. Esta es su primera temporada completa con el PSG y el astro georgiano ha esperado algo para brillar, dando a menudo la impresión de esperar sobre todo a la Liga de Campeones para reivindicarse.

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En este momento decisivo de la temporada, Kvaratskhelia está respondiendo bien y la pasada semana firmó incluso un doblete en la victoria ante el Nantes en la Ligue 1. "Ha pensado que era la Champions League", bromeó Luis Enrique sobre esa idea general de que "Kvara" prefiere el torneo europeo al nacional.

"Para mí, todo el año, es un jugador de altísimo nivel. Tiene calidad y carácter, lo demuestra en cualquier partido", apuntó el técnico asturiano.

Kvaratskhelia; jugador actual del PSG AFP

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Olise, totalmente imprevisible

Frente a él estará el martes el francés Michael Olise, que está siendo uno de los líderes del Bayern Munich esta temporada. Después de una primera temporada exitosa en el gigante alemán (20 goles y 23 asistencias), esta temporada sus números están siendo brillantes (19 tantos y 29 asistencias). Se mueve a la perfección en el flanco derecho, aportando elegancia en el control del balón, aceleración y, sobre todo, imprevisibilidad. El sábado en la victoria 4-3 en Maguncia volvió a dar muestras de su talento y su última joya recordó a los hinchas el estilo de un ídolo reciente de la historia del club, el neerlandés Arjen Robben.

Para su compañero de equipo Harry Kane, Olise es "el mejor extremo del mundo en estos momentos" y es muy valioso porque "genera muchas ocasiones y no tiene miedo de regatear". El exfutbolista portugués Luis Figo lo ve incluso "entre los favoritos para el Balón de Oro, no en el futuro, incluso desde este año". "Es un auténtico motor ofensivo para el Bayern. Es, simplemente, increíble: su manera de jugar, su utilización del balón y la disciplina que demuestra en el sistema de juego son valiosas", le alabó el exjugador francés Marcel Desailly.

Michael Olise, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

Olise tiene contrato hasta 2029 con el Bayern y son varios los clubes que podrían estar interesados en él. "¿Por qué dejaría el Bayern? Es un gran club, aspira a los grandes títulos y es ahora probablemente el mejor Bayern desde hace mucho tiempo. Parece un chico feliz, que está cómodo", estimó por su parte otro exfutbolista ilustre, el inglés Steven Gerrard, ante el micrófono de TNT Sports.