El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, está seguro de que Mohamed Salah recibirá la despedida que su brillante carrera merece, incluso si la lesión sufrida el sábado impidiese al egipcio volver a jugar con los 'Reds'. El delantero del equipo, que dejará el club de Anfield al final de la temporada, se vio obligado a retirarse con una posible lesión en el isquiotibial en la victoria por 3-1 del sábado ante el Crystal Palace.

El equipo dirijido por Arne Slot , se encuentrá a la espera de los resultados de una resonancia para determinar el alcance del problema del jugador de 'los rojos', pero con solo cuatro partidos restantes en la campaña, es posible que el jugador de 33 años no vuelva a vestir de corto esta temporada.

"Si te lesionas en esta fase de la temporada, especialmente en la situación en la que él está, solo le quedan dos partidos en casa, es una combinación de sensaciones que se te pasan por la cabeza", explicó el central neerlandés Van Dijk. "Tendrá su despedida igual. No creo que eso sea lo importante en este momento, no deberíamos adelantarnos demasiado", agregó.

Salah marcó 257 goles en 440 partidos desde su llegada al Liverpool en el 2017. Entre tanto, solo Ian Rush y Roger Hunt lo superan en la lista de máximos goleadores de histórico club inglés. El puntero fue fundamental en el resurgimiento del club hasta lo más alto del fútbol inglés y europeo, ganando la Champions League y dos títulos de la Premier League. Al mismo timepo, que el jugador fue el máximo goleador de la Premier en cuatro ediciones.



Entre tanto, 'El Rey Egipcio' anunció oficialmente su salida del equipo de los 'Reds' al final de la temporada 2025-26 el 24 de marzo dle presente año 2026.

Mohamed Salah anunció que terminará su etapa en Liverpool, al concluir la actual temporada. AFP

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¿Cuales fuerón los logros más gandes del jugador en el Liverpool?

El delantero del equipo es el jugador del club con más goles en el torneo de la UEFA, donde suma 53 goles, de los cuales 48 de ellos en Champions League. A la vez, qe logró conseguir 122 asistencias. En el caso de los titulos que el jugador logró conquistar se encuentran: Dos temporadas de la Prmer League (2019-20 y 2024-25), en está última compartio equipo con el colombiano Luis Díaz, para la temporada de 2018-2019 fue el ganador de la Champions League junto con su equipo. En el mismo año, 2019 fuerón los ganadores del Mundial de Clubes, entre otros torneos. En el presente, se desconoce cual sería el próximo reto al cual se enfretraía el fútbolista.