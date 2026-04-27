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Gol Caracol  / "Mohamed Salah se lesionó, pero tendrá la despedida que se merece en el Liverpool"

"Mohamed Salah se lesionó, pero tendrá la despedida que se merece en el Liverpool"

El delantero egipcio Mahamed Salah tuvo que ser sustituido en la victoria sobre el Crystal Palace por una lesión y tuvo una agridulce despedida con los hinchas en Anfield.

Por: AFP
Actualizado: 27 de abr, 2026
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AFP

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