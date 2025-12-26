Partidos EN VIVO HOY 26 de diciembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Este 26 de diciembre, el calendario futbolero trae compromisos en la Copa Africana de Naciones, certamen que está en la fase de grupos. ¡El fútbol no para!
Y como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY, viernes 26 de diciembre de 2025, transmitidos por televisión o plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Angola
Zimbabue
|7:30 am l Copa Africana de Naciones - Canal cerrado
|Birmingham
Derby County
|7:30 am l Championship - Disney+ Premium
|Egipto
Sudáfrica
|10:00 am l Copa Africana de Naciones - Canal cerrado
|Middlesbrough
Blackburn Rovers
|10:00 am l Championship - Disney+ Premium,ESPN 5
|Zambia
Comoras
|12:30 pm l Copa Africana de Naciones - Canal cerrado
|Wrexham
Sheffield United
|12:30 pm l Championship - Disney+ Premium,ESPN 5
|Manchester United
Newcastle
|3:00 pm l Premier League - Disney+ Premium,ESPN
|Marruecos
Mali
|3:00 pm l Copa Africana de Naciones - Canal cerrado