Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así avanza Nacional en el fichaje de jugador colombiano de la MLS; ¿reemplazo de Marino?

Así avanza Nacional en el fichaje de jugador colombiano de la MLS; ¿reemplazo de Marino?

El cuadro paisa cada vez está más cerca de cerrar el fichaje por reconocido futbolista colombiano, quien llegaría desde el extranjero para venir a vestir la camisa del 'verdolaga'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Atlético Nacional en el partido contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025
Atlético Nacional en el partido contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad