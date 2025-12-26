Así avanza Nacional en el fichaje de jugador colombiano de la MLS; ¿reemplazo de Marino?

Con la mente puesta en lo que será el próximo año, Atlético Nacional se adelanta y desde ya empieza a gestionar la confección de la nómina con la que afrontarán deportivamente a un 2026, en el que hay tanto compromisos locales, como internacionales.

Y uno de los nombres con el que los 'verdolagas' esperan darle un plus a la actual nómina, es el de Nicolás Rodríguez, quien se dio a conocer en el fútbol colombiano con Fortaleza, siendo figura hasta dar el salto al exterior.

Y justamente, tras varios meses en el Orlando City, de Estados Unidos; ahora el joven futbolista ‘cafetero’ tendría en planes regresar a nuestro país, pero para vestir la camisa de uno de los más grandes, si no el más grande.

Nicolás Rodríguez con el Orlando City. X del @OrlandoCitySC

"Lo de Nicolás Rodríguez a Nacional sigue avanzando de buena manera, en cualquier momento se puede sellar entre los dos clubes. Esperar qué pasa en las próximas horas", dijo una fuente este viernes a Gol Caracol, dando reveladores detalles de lo que podría ser el movimiento por el futbolista colombiano.



Pero eso no sería todo, pues, inicialmente los paisas no se harían con los derechos deportivos del extremo derecho, quien llegaría a suplir el vacío que dejaría Marino Hinestroza, ante su inminente salida con rumbo hacia Boca Juniors de Argentina.

"El tema va en que Nicolás sería prestado por la gente del Orlando a Nacional, así el acuerdo sería de un año y con opción de compra para el club colombiano", agregó la misma fuente a Gol Caracol.