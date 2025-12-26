Inter de Milán vs. Atalanta; hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Serie A, de Italia

El incendio se ha ido sofocando en las últimas semanas en el Atalanta, pero cualquier chispa puede reavivarlo: el equipo de Bérgamo cierra su año 2025 el domingo recibiendo al Inter de Milán, líder de la Serie A, en la 17ª jornada.

Este derbi lombardo pone a prueba el estado real de un Atalanta que a principios de mes disparó todas las alarmas al perder con el Hellas Verona y empezar a ver de cerca la zona roja de la tabla.

Desde entonces, la Dea ha encadenado tres victorias, una en Liga de Campeones (Chelsea) y dos en la Serie A (Cagliari, Génova), que le han permitido tomar oxígeno.

El equipo que dirige Raffaele Palladino, que el pasado mes sustituyó en el banquillo bergamasco a Ivan Juric, es noveno con 22 puntos en la clasificación italiana, en una zona de nadie, con diez puntos sobre los puestos de descenso pero a ocho unidades de las posiciones que dan acceso a la próxima Champions.



Jugadores del Inter de Milán, celebrando el golazo en la liga italiana Foto: AFP

Publicidad

El pasado fin de semana, el Atalanta sufrió muchísimo para sacar adelante su partido en Génova, donde ganó 1-0 con un tanto del sueco Isak Hiem ya en el 90+4, a pesar de que su rival jugó con uno menos todo el encuentro por la expulsión del guardameta Nicola Leali en el minuto 3.

"Seguimos escalando una montaña que hace un mes nos parecía imposible. Vamos a afrontar los próximos partidos con la actitud adecuada", deseó Palladino.

Publicidad

No estará en el choque ante el Inter ni su atacante Ademola Lookman ni el defensa Odilon Kossounou, que están con Nigeria y Costa de Marfil, respectivamente, en la Copa de África.

Para el Inter, este partido supone la oportunidad de terminar el año como líder del Calcio, ya que llega con un punto de ventaja sobre el AC Milan, dos sobre el Nápoles y tres sobre la Roma.



¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO Inter de Milán vs. Atalanta?

El cuadro 'nerazzurri' se enfrentará a los de Bérgamo este domingo 28 de diciembre, a las 2:45 p.m. (hora colombiana). El encuentro tendrá la transmisión de ESPN y Disney +.

