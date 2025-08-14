Jugador de Selección Colombia no va más en Europa; ya lo dan por perdido en su club

El colombiano Luis Sinisterra, del Bournemouth, no viajará este viernes a Liverpool para enfrentarse al conjunto 'Reds' ya que se encuentra resolviendo su futuro fichaje por el Cruzeiro brasileño.

Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, confirmó que no viajará al norte de Inglaterra pese a que se encuentra en forma y ha estado entrenando en los últimos días con el grupo.

"Sinisterra está en una situación similar a la de Dango (Ouattara), ya que hay cierta incertidumbre sobre su futuro. Lo más probable es que no viaje, pero es cierto que ha entrenado con nosotros y que está en forma", dijo Iraola este jueves en rueda de prensa.

Según "Sky Sports", Sinisterra tiene un acuerdo con Cruzeiro y en los próximos días viajará a Brasil para sellarlo.

Publicidad

El colombiano llegó al Bournemouth el verano pasado, procedente del Leeds United, a cambio de 24 millones de euros. Con los 'Cherries' disputó catorce partidos, marcó un gol y repartió una asistencia en una temporada marcada por los problemas musculares.

Luis Sinisterra, delantero colombiano del Bournemouth, ha sufrido una serie de lesiones en la Premier League AFP

Luis Sinisterra, futbolista colombiano, inició su carrera profesional en Once Caldas en 2016, donde disputó 47 partidos, anotó 6 goles y dio 5 asistencias. Su rendimiento llamó la atención del Feyenoord de los Países Bajos, club al que llegó en la temporada 2018-19. En cuatro campañas con el equipo neerlandés, jugó 113 encuentros, marcó 35 goles y aportó 26 asistencias, destacando especialmente en competiciones internacionales, donde sumó 13 goles y 7 asistencias en 27 partidos.

Publicidad

En 2022 fichó por el Leeds United de Inglaterra, debutando en la Premier League. En su primera temporada (2022-23), logró 7 goles y 2 asistencias en 22 partidos de liga, además de 2 asistencias en copas nacionales. La campaña siguiente, en el Championship (2023-24), participó en 4 encuentros con 1 gol antes de ser cedido al AFC Bournemouth.

Con Bournemouth, disputó 23 partidos en la Premier League 2023-24, sumando 3 goles y 3 asistencias. En la temporada 2024-25, continuó en el club inglés, acumulando 9 apariciones, 1 gol y 1 asistencia hasta el momento.

En total, Sinisterra ha jugado 218 partidos profesionales, con 53 goles y 39 asistencias, consolidándose como un extremo talentoso y determinante en el fútbol europeo.