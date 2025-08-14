Ante rumor de un grande, "Fenerbahce llevó a Jhon Durán como si lo estuviera 'secuestrando'"

Una de las transferencias más sorprendentes del mercado de verano europeo fue la llegada de Jhon Durán a Fenerbahçe, de Turquía. El colombiano, que apenas estuvo seis meses en Al Nassr junto a Cristiano Ronaldo, protagonizó una salida inesperada.

Aunque aún no se sabe con exactitud por qué Al Nassr decidió ceder al atacante colombiano, lo cierto es que, después de varias especulaciones, se conoció que un grande de la Premier League había puesto sus ojos en él. De hecho, estuvo muy cerca de convertirse en realidad, pero finalmente el destino de Durán lo llevó al Fenerbahçe.

Todo se trata del Manchester United, pues el periodista turco Sercan Hamzaoğlu y director del medio 'Haber Global TV', fue el encargado de revelar esta noticia en las últimas horas. "Antes de que Jhon Duran llegara al Fenerbahçe, el Manchester United ofreció 40 millones de euros + (Alejandro) Garnacho a Al Nassr por Jhon Duran. El Fenerbahçe se enteró de esto y lo trajo a Estambul como si lo estuvieran secuestrando... Así se produjo el traspaso del jugador"., dijo el referido comunicador.

Aunque nunca se conoció oficialmente a través de la prensa inglesa el ofrecimiento de los 'reds' a Al Nassr, se pudo confirmar que el club de Riyad consideró seriamente la opción de juntar a Garnacho con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, aunque el Manchester United estaba buscando una salida para el argentino, (un movimiento que aún se mantiene en busca de concretarse), Al Nassr no veía con malos ojos esta posibilidad.

Publicidad

🗣️ Sercan Hamzaoğlu: “Jhon Duran Fenerbahçe'ye gelmeden evvel Manchester United Jhon Duran için Al Nassr'a 40 M€ + Garnacho öneriyor;



Fenerbahçe bunu öğreniyor ve adeta kaçırırcasına İstanbul'a getiriyor... Oyuncunun transferi böyle gerçekleşti.” — Taraftar Sports (@TaraftarSports_) August 14, 2025

A pesar de esto, según informó The Guardian, "Garnacho no estaba particularmente entusiasmado con la idea de fichar por la Premier League saudí, aunque eso significara formar parte de un equipo junto a Cristiano Ronaldo. El club saudí contactó al extremo argentino con una oferta tentadora, que incluía un salario elevado, pero el jugador sigue firme en su deseo de continuar su carrera en Europa".

Publicidad

Cabe recordar que apenas se confirmó la llegada de Durán a Fenerbahçe, el representante del jugador, Jonathan Herrera, en charla con 'Günlük', dijo: "Recibimos muchas ofertas. De la Premier League, la Serie A y LaLiga española, pero creímos en el proyecto que se nos presentó. El presidente Ali Koç y el director deportivo Devin Bey nos explicaron que este club tiene objetivos. Durán es un jugador con objetivos, ganas de ganar y de alcanzar el éxito”, sintetizó.



Jhon Durán en Fenerbahçe

A su llegada, el colombiano fue el portador del dorsal número '10', en donde ya ha convertido dos goles: el primero frente Al Ittihad, en juego de pretemporada, y el segundo que fue en la reciente goleada 5-2 frente a Feyenoord, que sirvió para avanzar a los 'playoffs' de la Champions League, en busca de acceder a la fase de grupos. Ahora se enfrentará con Benfica, de Portugal, en el torneo europeo.