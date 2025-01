Jugadores de Selección Colombia: día, hora y dónde ver EN VIVO sus partidos el fin de semana

Varias ligas en Europa están en pausa, pero este sábado y domingo 4 y 5 de enero, respectivamente, habrá actividad para algunos de los jugadores de la Selección Colombia con sus clubes en otras ligas del planeta, como sucede en la Premier League donde se espera la presencia de Luis Díaz con el Liverpool , en el partidazo contra el Manchester United.

Hay otros deportistas de la 'tricolor' que no tendrán acción debido a que aún están a la espera de que inicie una nueva temporada. Pero mientras tanto, en Gol Caracol le traemos la programación de los futbolistas colombianos, este fin de semana, en las mejores ligas del mundo.

Así jugarán los futbolistas de Selección Colombia, este fin de semana:

Yerry Mina

Partido: Monza vs. Cagliari

Día: domingo 5 de enero

Hora: 6:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez

Partido: Galatasaray vs. Göztepe

Día: sábado 4 de enero

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez con el Galatasaray. Foto: Getty Images.

Daniel Muñoz

Partido: Crystal Palace vs. Chelsea

Día: sábado 4 de enero

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Gustavo Puerta

Partido: Hull City vs. Leeds United

Día: sábado 4 de enero

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Jefferson Lerma

Partido: Crystal Palace vs. Chelsea

Día: sábado 4 de enero

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Luis Díaz

Partido: Liverpool vs. Manchester United

Día: domingo 5 de enero

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.

Carlos Andrés Gómez

Partido: Niza vs. Stade de Rennes

Día: viernes 3 de enero.

Marcador: perdió el Rennes 3-2

*Ingresó al campo de juego al minuto 85.

Jhon Jader Durán (suspendido)

Partido: Aston Villa vs. Leicester City

Día: sábado 4 de enero

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar

Jhon Durán, delantero colombiano del Aston Villa - Foto: Aston Villa Oficial

Jhon Córdoba: Krasnodar juega hasta el 30 de enero.