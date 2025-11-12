Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Kevin Mier se despide del Mundial 2026?; hay parte médico oficial de Cruz Azul

¿Kevin Mier se despide del Mundial 2026?; hay parte médico oficial de Cruz Azul

A través de un comunicado en redes sociales, Cruz Azul confirmó la grave lesión que sufrió el arquero Kevin Mier en la última fecha de la Liga MX.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, sufrió una dura falta en la Liga MX y salió lesionado
Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, sufrió una dura falta en la Liga MX y salió lesionado
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad