¿Kevin Mier se despide del Mundial 2026?; hay parte médico oficial de Cruz Azul

Este miércoles, Cruz Azul se reportó en redes sociales con un parte médico oficial sobre el arquero colombiano Kevin Mier, quien salió lesionado en la última fecha de la fase regular de la Liga MX. El conjunto mexicano confirmó el dictamen médico e hizo un llamado para salvaguardar a los jugadores ante este tipo de entradas o faltas.

"CF Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada. Nuestro arquero será sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación. El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas", se lee en la misiva de los 'cementeros'.

La prensa mexicana ya había revelado hace unos días que la lesión del colombiano era de gravedad. Y es que la entrada de Carrasquilla encendió la polémica sobre si ameritaba expulsión, decisión que el árbitro no consideró en la cancha. Lo cierto es que en el duelo contra Pumas UNAM, al 45+6 fue sustituido y encendió las alarmas de inmediato.

Esta noticia cae como un baldado de agua fría para la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026, puesto que era uno de los opcionados para estar en la lista de tres arqueros. Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero y Devis Vásquez son los otros guardametas que estaban en la puja para convencer a Néstor Lorenzo. Con la baja de Mier, es prácticamente que pueda acudir a la Copa del Mundo, pues llegaría justo a tiempo, pero sin mayor rodaje en cancha.

Por lo pronto, solo queda esperar si la Liga MX escucha la petición de Cruz Azul de sancionar a Carrasquilla sin jugar el mismo tiempo que Mier estará por fuera de las canchas en recuperación.