Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Flamengo no pierde el tiempo y ya mira de reojo al sustituto de Filipe Luís

Flamengo no pierde el tiempo y ya mira de reojo al sustituto de Filipe Luís

El equipo en el que milita el colombiano Jorge Carrascal afronta horas difíciles tras no llegar a un acuerdo con Filipe Luís, quien podría dejar el banquillo pese al título de la Copa Libertadores y el Brasileirao.

Por: Javier García
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal en medio de un partido con Flamengo.
Jorge Carrascal en medio de un partido con Flamengo.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad