Flamengo no pierde el tiempo y ya mira de reojo al sustituto de Filipe Luís

De la alegría a la incertidumbre. Así es el panorama que se vive actualmente en Flamengo del colombiano Jorge Carrascal, flamante campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores, pero que podría afrontar un cambio inesperado en la dirección técnica de cara a la temporada 2026. Pese a cumplir con todos los objetivos deportivos del año, la continuidad de Filipe Luís no está garantizada.

El entrenador brasileño, de 40 años, atraviesa un momento de tensión con la dirigencia del ‘mengão’ debido a un desacuerdo económico en las negociaciones para renovar su contrato. Según versiones de la prensa local, el exjugador de clubes como Chelsea y Atlético de Madrid habría solicitado un aumento significativo en su salario, con la intención de percibir cerca de cinco millones de dólares anuales.

De concretarse esa cifra, Filipe Luís se convertiría en el segundo técnico mejor pago de Sudamérica, solo por detrás de Carlo Ancelotti, quien percibe alrededor de 10 millones de dólares. Sin embargo, ese no sería el único punto de conflicto. También se habla de la exigencia de bonos adicionales por títulos, así como la inclusión de una cláusula de salida baja en caso de recibir una oferta desde el fútbol europeo.

Ante este escenario, Flamengo tomó una postura firme y le dio un ultimátum al agente del entrenador para que acepte la propuesta presentada por el club, que ronda los 3,5 millones de dólares por temporada. La respuesta será clave para definir el rumbo del equipo en el corto plazo.



¿Un argentino el reemplazo de Filipe Luís?

Filipe Luís entrenador de Flamengo AFP

Mientras se aguarda una definición, la dirigencia rubro-negra ya comenzó a explorar opciones alternativas. De acuerdo con información revelada por 'TNT Sports', Flamengo habría iniciado contactos con el entrenador argentino Eduardo Domínguez, quien viene de consagrarse campeón con Estudiantes de La Plata, equipo en el que milita el colombiano Edwuin Cetré.

“FLAMENGO QUIERE A EDUARDO DOMÍNGUEZ 📞👔. El club brasileño se comunicó con el DT argentino, quien deberá definir su futuro en estos días”, publicó el medio citado a través de sus redes sociales. El perfil de Domínguez, con experiencia internacional y éxito reciente, resulta atractivo para la dirigencia.

Además del técnico argentino, también aparecen en el radar otros nombres de peso como el ítalo-brasileño Thiago Motta y el portugués Artur Jorge, actual entrenador del Al-Rayyan de Qatar.