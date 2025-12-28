Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el triplete y la asistencia de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Rio Ave

Vea el triplete y la asistencia de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Rio Ave

El delantero colombiano, de 28 años, tuvo una noche de ensueño al marcar tres goles y brindar una asistencia con su equipo en la Liga de Portugal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que juega en Sporting de Lisboa
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que juega en Sporting de Lisboa
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad