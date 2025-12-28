Vea el triplete y la asistencia de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Rio Ave

Publicidad
Este domingo 28 de diciembre, en el marco de la fecha 16 de la Primeira Liga de Portugal, el Sporting de Lisboa hizo respetar su casa ante el Rio Ave en un partido que tuvo como gran figura al delantero colombiano Luis Javier Suárez.
El atacante abrió el camino del triunfo a los 34 minutos, luego de un tiro de esquina desde el sector izquierdo que João Simões peinó de cabeza y que Suárez aprovechó con oportunismo para enviar el balón al fondo de la red, firmando así su duodécimo gol en el campeonato.
Posteriormente, el colombiano volvió a ser determinante. A los 53 minutos se convirtió en asistidor para que Maximiliano Araújo anotara el segundo tanto del Sporting. El espectáculo de Luis Javier Suárez continuó en la parte complementaria, donde selló su triplete con un cabezazo a los 60 minutos, y apenas un minuto después marcó el cuarto gol con un remate de zurda desde el centro del área, redondeando una actuación memorable.
Canto clássico do Sporting CP e Luis Suárez fez o primeiro em Alvalade 🙌#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #SportingCP #RioAveFC #betanolp pic.twitter.com/Y8owHoRbAp— sport tv (@sporttvportugal) December 28, 2025
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) December 28, 2025
Maxi Araújo 53'
I Liga (#16) | Sporting (2)-0 Rio Ave#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA16 #SCPRAFC #SCP #RAFC
Todos os vídeos 👉 https://t.co/o4dmAUwWRT pic.twitter.com/pVEJ6hgRMl
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) December 28, 2025
L. Suárez 60'
I Liga (#16) | Sporting (3)-0 Rio Ave#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA16 #SCPRAFC #SCP #RAFC
Todos os vídeos 👉 https://t.co/o4dmAUwWRT pic.twitter.com/fJnjRplybb
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) December 28, 2025
L. Suárez 61'
I Liga (#16) | Sporting (4)-0 Rio Ave#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA16 #SCPRAFC #SCP #RAFC
Todos os vídeos 👉 https://t.co/o4dmAUwWRT pic.twitter.com/F9RVq9EtKV
