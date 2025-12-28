Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Sebastián Villa le hace 'ojitos' a River?; mensaje a 'Juanfer' Quintero ilusiona a hinchas

¿Sebastián Villa le hace 'ojitos' a River?; mensaje a 'Juanfer' Quintero ilusiona a hinchas

Reciente posteo de Villa ha dado luz verde a todo tipo de rumores en territorio argentino, donde nuevamente lo relacionan fuertemente con River Plate, de cara al próximo año.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Sebastián Villa
Sebastián Villa, futbolista colombiano en Argentina - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad