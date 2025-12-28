¿Sebastián Villa le hace 'ojitos' a River?; mensaje a 'Juanfer' Quintero ilusiona a hinchas

Con la mira puesta en lo que será el próximo mercado de fichajes; desde ya los clubes, jugadores y más empiezan a volverse tendencia en las redes sociales por los rumores en los que se ven todos relacionados, pensando en un posible traspaso.

Es por eso que cualquier indicio o guiño que confirme o desmienta las informaciones, mantiene a todos muy atentos, con la mira fija en la ventana de transferencias.

Uno de esos jugadores que ha dado mucho de qué hablar durante las últimas semanas, es Sebastián Villa, futbolista colombiano que, tras sus problemas judiciales, logró encontrar nuevo equipo e instalarse de nuevo en el fútbol argentino; justamente, donde actualmente es figura y reciente campeón con Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa, que se prepara para enfrentar a River Plate Foto: X/@CSIRoficial

Y su buen presente lo puso otra vez en la órbita del fútbol sudamericano, con varios pretendientes de ‘peso’; uno de ellos River Plate, con quien se ha venido rumorando un posible fichaje para el próximo mercado de pases. Y relacionado al tema, reciente publicación del ‘cafetero’ ha generado esperanza e ilusión en los hinchas del cuadro ‘millonario’.



¿Sebastián Villa le hace ‘ojitos’ a River Plate?

El futbolista colombiano nuevamente ha puesto su nombre en las principales portadas del fútbol argentino, tras haber realizado un posteo, en el que dio un mensaje que para muchos es claro; mientras que para otros no.



Compartiendo una foto con Juan Fernando Quintero, durante un duelo en el rentado local; Villa agregó un mensaje en el que dice “te veo pronto mi hermano”, junto a un avión y un corazón.

Esto, fue reposteado y contestado por el volante paisa, que le dijo a Sebastián “hermano siempre”. Pero eso no fue todo, pues Villa nuevamente volvió a agregar una histori, en la que agregó "te veo en breve".

"Juanfer":

Por las historias que publicaron Juan Fernando Quintero y Sebastián Villa pic.twitter.com/TUpG39mqNY — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 28, 2025

Teniendo en cuenta que ‘Juanfer’ actualmente está en River y justamente al extremo con pasado en Boca lo relacionan en el ‘millonario’; ahora este mensaje de Villa ha encendido la ilusión de muchos hinchas que quieren ver al colombiano en la ‘banda cruzada’.

Sin embargo, parece ser que el panorama no es tan fácil, pues al actual jugador de Independiente Rivadavia tiene varios ‘coqueteos’ con clubes de Brasil, que económicamente no tendrían problema en poner sobre la mesa los más de diez millones de dólares que piden por él.



¿Qué otros pretendientes tiene Sebastián Villa?

Según lo informó ‘TyC Sports’, el colombiano tendría acercamientos desde Brasil, donde dos equipos buscarían su pase para el 2026.

“La salida del ex jugador de Boca deja la vara muy alta para el futuro inmediato de Independiente. El futbolista de 29 calendarios, considerado uno de los mejores de la temporada dentro del fútbol argentino, eligió un salto en su carrera profesional y su destino parece estar fuera del país. Flamengo y Gremio hicieron saber su interés, aunque desde las entrañas de la institución afirman que solo se sentarán a dialogar por una cifra cercana a los 15.000.000 de dólares”, citó dicho medio.