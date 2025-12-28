Vea el gol de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal

Este domingo 28 de diciembre, por la fecha 16 de la Primeira Liga de Portugal, Sporting de Lisboa se enfrentó en condición de local al Rio Ave, en un encuentro que tuvo como protagonista al delantero colombiano Luis Javier Suárez.

A los 34 minutos llegó la apertura del marcador tras un cobro de esquina desde el costado izquierdo que João Simões conectó de cabeza, y Luis Javier Suárez estuvo atento para empujar el balón y marcar así su gol número 12 en la Liga de Portugal.



Así fue el gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa