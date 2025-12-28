Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal

Vea el gol de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal

El delantero de la Selección Colombia abrió el camino de la victoria para su equipo frente al Rio Ave. ¡Ya son 12 celebraciones del samario!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez celebró en la Champions League con Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez celebró en la Champions League con Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad